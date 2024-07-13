Hemen bozulan zeytinlere son! İçine bunu ekleyince hep taptaze kalıyor

Zeytin son derece sağlığa faydalı bir besin olarak bilinir. Ancak zamanla bozulma riski vardır. Bu durumun önüne geçmek için ise bazı pratik yollar vardır. Zeytinlerin tazeliğini ve aynı zamanda lezzetini koruması açısından saklanması oldukça önemlidir. Zeytinleri buzdolabında saklarken üstlerinin zeytinyağı ile kaplanması önemlidir.

Bu yöntem zeytinlerin çürümesini ve küflenmesini önler. Benzer bir yöntem domates salçasındaki küflenmeyi önlemek için de etkilidir.

Zeytinleri taze tutmanın birçok yolu vardır. Kısa süreli saklama için hava geçirmez kapta buzdolabına koyarak saklayabilirsiniz.

Uzun süreli depolama için zeytinleri tuzlu su dolu bir kavanozda, serin ve ışık almayan yerde saklamak idealdir. Zeytinlerin tazeliğini uzun süre koruması için üzerine yağ da sürülebilir. Bu yöntemler zeytinin lezzetini ve tazeliğini uzun süre korur.

ZEYTİNİN FAYDALARI





Mükemmel bir antioksidan, önemli yağ asitleri ve aynı zamanda da E vitamini kaynağıdır.

Zeytinde bulunan zengin bileşikler kalp sağlığını destekleyebilir, osteoporoz ve kanser gibi hastalıklara karşı koruma sağlayabilir ve tip 2 diyabetin önlenmesine yardımcı olabilir.

Vücuttaki kronik inflamasyon durumunu azaltır. Zeytin ayrıca kemik kaybını önlemeye yardımcı olur.

Ülser ve gastrit gibi bazı mide hastalıklarının gelişmesinin önüne geçer.

Doyurucu bir etkisi vardır.

Bilişsel bozuklukların tedavisinde faydalı olabilir.

Saç ve cilt sağlığına destek verir.