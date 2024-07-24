Hepatoselüler Karsinom'un Ekonomik Yükü Üzerine Yeni Araştırma Sonuçları

Hepatoselüler Karsinom'un Ekonomik Yükü Araştırması Yayınlandı

Roche Türkiye, Hepatoselüler Karsinom (HCC)'un ekonomik yükü üzerine detaylı bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Karaciğer kanseri, dünya genelinde en sık görülen altıncı kanser türü olarak dikkat çekerken, kansere bağlı ölümler arasında üçüncü sırada yer almaktadır. HCC, karaciğer kanseri vakalarının %75-80'ini oluşturmaktadır.

Yıllık Ekonomik Yük 2 Milyar TL'yi Aşıyor

Karaciğer kanserinin HCC alt türünün maliyetini belirlemek amacıyla yapılan araştırma, Polar Sağlık Ekonomisi ve Politikası ile birlikte yürütülen çalışmayla elde edildi. Medikal onkolog, hepatobiliyer cerrah ve gastroenterologlardan oluşan 12 kişilik uzman ekip, HCC'nin yıllık ekonomik yükünü 2 milyar TL olarak belirledi.

Türkiye'deki HCC Vakaları

Prof. Dr. Mehtap Tatar, Türkiye'de 6,152 HCC hastası bulunduğunu ve bunlardan 3,876'sının ameliyatla alınamayan, 2,276'sının ise ameliyatla tedavi edilebilen vakalardan oluştuğunu belirtti. Ayrıca, HCC'nin yıllık sağlık harcamaları içerisinde ameliyat ile alınamayan vakaların payı 2 milyar TL, alınabilen vakaların payı ise 37 milyon TL olarak hesaplandı.

Mali Verilerin Önemi

Tatar, hastalık trendlerinin gelecekteki etkilerini öngörmek amacıyla mali verilerin çok önemli olduğunu vurguladı. HCC alanında gerçekleştirilen bu öncü araştırmanın, maliyet yükünün dikkate alınması gerektiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Siroz ve Diğer Risk Faktörleri

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Faysal Dane, sirozun HCC'nin temel risk faktörü olduğunu belirtti. Araştırmalara göre Türkiye'deki vakaların %74'ü siroza bağlı olarak gelişiyor. Yıllık sağlık harcamalarına olan yükün önümüzdeki yıllarda artabileceği düşünülmektedir.

Dane, obezite, tip 2 diyabet, sigara ve alkol tüketimi gibi risk faktörlerinin artabileceğine dikkat çekerek, HCC'nin yıllık maliyet tahminlerini azaltmak için önleyici yaklaşımların ve tarama programlarının gerekliliğine vurgu yaptı.

Roche Türkiye, "Türkiye'de Hepatoselüler Karsinom'un (HCC) Ekonomik Yükü" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Şirketten yapılan açıklamada, Polar Sağlık Ekonomisi ve Politikası Genel Müdürü Prof. Dr. Mehtap Tatar (solda) ve Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Faysal Dane'nin (sağda) değerlendirmelerine yer verildi.