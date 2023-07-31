Her bulduğunuzu sakın dondurucuya atmayın! Bu gıdayı dondurucuda saklamak zehir saçıyor

"Dondurucuda saklamak sağlığınız için tehlikelidir"

İnsan sağlığı söz konusu olduğunda hangi besinin nerede saklanacağını bilmemiz gerekir. Uygun saklama teknikleri ve saklama yerleri bilinmezse, gıdanın yararları zararlara yol açabilir. Gıdaların uygun şekilde saklanması üzerine yapılan araştırmalar, mantarların dondurucuda bekletilmesinin insan sağlığı için ciddi risk oluşturabileceğini ortaya koymuştur. Satın alındıktan sonra aynı gün yenmeyecekse genellikle buzdolabında veya derin dondurucuda saklanır.

Araştırmalar, mantarların bu kategoride bir ürün olduğunu ve bayat balıkların da sağlık açısından tehlike oluşturabileceğini gösteriyor. Mantarı tüketmenin en sağlıklı yolu, topladığınız gün pişirmektir. Mantarların en ufak bir bozulması bile insan sağlığına ciddi zararlar verebilmektedir.





"Mantarları aldığınız gün mutlaka tüketin"

Mantar gün içinde tüketilmezse organizmalar mantarın içinde hızla yayılır ve zamanla yapısı bozulur. Bu durum ise en hafif anlamıyla mide-bağırsak zehirlenmesini içermektedir. Mantarları daha sonrasında pişirmek için satın almak yerine ihtiyacınız olduğunda hemen pişirmek en iyisidir. Bunun nedeni, soğutulmuş mantarların zamanla bozulması ve dondurucuda saklanan mantarların, dondurucuya konulup çok yüksek sıcaklıklarda çözülmesi durumunda bozulma riski taşımasıdır. Bozulmuş mantarları yemek de solunum yolu zehirlenmesine neden olabilir. Daha sağlıklı yaşam sürmek için satın alınan mantarlar gün içinde doğrudan tüketilmelidir.

"Tüm mantar türleri eşit derecede tehlikelidir"





Mantarların dondurucuda saklanmaması prensibi tüm mantar türleri için geçerlidir. En pahalı ve lezzetli mantarlarda bile, en ufak bozulma belirtisinin yarattığı tehlike de aynı derecede büyüktür. Bu durum mantarın türü ne olursa olsun aynıdır ancak daha sağlıklı bir yaşam sürmek ve doğru beslenmek istiyorsanız kaçınmanız gereken şeylerden biridir. Pek çok kültür mantarı daha sık tüketilebilir, ancak en iyi satın alındığı gün tüketilir.

"Mantar seçerken dikkatli olun"

Mantar alırken veya toplarken de dikkatli olmalısınız. Çoğu insan yanlış bilgilere dayanarak mantar tüketiyor. Mantarlar canlı varlıklardır ve diğer canlılardan farklı bir uyum sergilerler. Hayvanların yediği mantarların yaşlılar için zararlı olmadığı konusunda da ülkemizde yanlış bir bilgi var. Uzmanlar mantar tüketmeden önce doğru şekilde araştırma yapılması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda her alışverişte taze mantar seçmek çok önemlidir. Bazı mantar türleri sebze ve meyveler gibi çürümezler ancak daha şiddetli bozulmalar meydana gelmiş, şiddetli ağrılı kramplara ve aynı zamanda da zehirlenmelere yol açabilecek seviyelere ulaşmıştır. Bu nedenle bilinçli olarak mantar seçimi en önemlisi olarak kabul edilir.