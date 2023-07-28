Her gün bir kase mor üzüm yiyen o sorundan arınıyor! Faydasını duyduktan sonra kasa kasa alacaksınız

İçeriğindeki vitaminlerden kaynaklı olarak düzenli olarak tüketildiğinde sağlığınıza sağlık katan mor üzümün faydaları say say bitmez.

İçeriğindeki Mineraller

• Riboflavin

• Tiamin

• Niasin

• Folat

• Potasyum

• Kalsiyum

• K vitamini

• A vitamini

• C vitamini

Bunların yanında vücudu nemlendirme etkisi olan diyet lifi, çeşitli karbonhidratlar ve antioksidanlar da bulunmaktadır.





Kanser Önleyici

Güçlü anti kanser özellikleriyle birlikte mor üzüm kolorektal ve meme kanserinin önleyicisi olarak bilinmektedir. Aynı zamanda üzümün içerisinde bulunan bazı maddeler de kansere neden olan hücrelerin büyümesini engellemektedir.

Sindirim Sistemini Güçlendirir

Sindirim sistemindeki hastalıklara karşı mor üzüm büyük faydalar sağlamaktadır. Sindirim sistemini güçlendirir ve içerisinde yer alan lif ve besinlerle de sindirim sistemini destekler.

Akne Tedavisi

Akne tedavisi için kullandığınız cilt bakım ürünlerinin bile içerisinde bulunan mor üzüm, normal tüketildiğinde de büyük faydalar sağlamaktadır. Resveratrol olarak bilinen antioksidan özelliğinden dolayı akneye neden olacak bakterilerin büyümesini engellemektedir.

Astıma Karşı Tedavi

Mor üzüm tüketildiği süreç boyunca astım hastalığında rahatlamalar sağlamaktadır. Ek olarak astım benzeri semptomplara da mor üzüm fayda sağlar

Kalp Hastalığı Riski

Kalp hastalığı riskinde olan bireylerin mor üzüm tüketmesi sayesinde kardiyobasküler sağlığın gelişmesinde faydalar sağlamaya başlarlar. Üzüm çekirdeğinin ekstresinde bulunan maddeler ile de yüksek kolesterole karşı tedavi sağlanabilmektedir.

Görme Gücünü ve Beyin Gelişimi Faydaları

Düzenli bir şekilde mor üzüm tüketilmesi takdirinde retina yapısı ve işlevi korunmaktadır. Aynı zamanda retinada var olabilecek bozulmalar da önlenir.

Ek olarak mor üzüm tüketimi zihinsel tepkilerin hızlandırılmasında ve unutkanlık sorununu da azaltmakta yardımcıdır.