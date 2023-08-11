Her gün bundan bir avuç yiyene hastalık uğramıyor! Yoğurda katıp yiyen tadına da bayılacak

Bu kürü günde bir avuç tüketmeniz bile sağlığınızı büyük oranda etkiliyor! Birçok alana faydası var! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU KÜR BİRÇOK ŞEYE FAYDA SAĞLIYOR

Eğer bu kürü düzenli olarak tüketirseniz hiçbir hastalığa kolay kolay yakalanmazsınız. İlk olarak dutların yıkanıp temizlenmesi gerekiyor. Daha sonra dutlar robottan geçirilir ve püre haline getirilir. Daha sonra yoğurt eklenir ve eğer tatlı seviyorsanız bal ya da pekmez eklenir. Üstüne isteğe bağlı olarak ceviz ya da fındık eklenebilir. Yoğurtlu dut kürü dolapta soğutularak tüketilir. Bu kür probiyotik açıdan zengin olduğu için sindirim sistemine fayda sağlıyor. Dut antioksidan açısından zengin olduğu için yaşlanma etkilerinin azalmasına yardım eder ve bağırsak sağlığını etkiler. Demir ve lif açısından zengin olan dut sindirimi düzenler, enerjiyi artırır ve vücudun rahatlamasını sağlar. Dut lezzetli ve sağlıklı bir meyve olduğu için sık sık tüketilir ve yoğurtlu kürü yapıldığı zaman sağlığa birçok faydası bulunur. Yoğurt kürü içinde olan yüksek lif sayesinde bağırsak hareketlerinin düzenli olmasını ve sindirimin kolaylaşmasını sağlar. Aynı zamanda probiyotikler sayesinde sağlıklı bakteri dengesi korunur. İçinde bol miktarda C vitamini olan dut bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklarla savaşılmasını sağlar.





Aynı zamanda yoğurtlu dut kürü cilt sağlığına da iyi gelir. İçinde olan vitamin ve mineraller cilt sağlığının desteklenmesine ve sivilce sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur. Yoğurtlu dut kürü bağışıklık ve sindirim sistemine iyi geldiği için kilo verme sürecinde de etkili rol oynar. Eğer kilo vermek istiyorsanız sabahları kahvaltı etmeden yoğurtlu dut kürü tüketebilirsiniz. Bir kase yoğurdun içine bir avuç dut eklenir, daha sonra içine dilediğiniz taze meyve ya da tarçın ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu kür öğle ya da akşam ara öğünü olarak tüketilebilir. Yoğurt kürü tüketiminin kilo vermeye yardımcı olması için düzenli bir beslenme sistemi uygulanması gerekmektedir. Aynı zamanda hareket etmeye özen gösterilmeli, yürüyüş ya da spor yapılmalı, bol miktarda su tüketilmeli ve yeterli uyku uyunmalıdır. Yoğurtlu dut kürü aynı zamanda enerji artırıcı bir yiyecektir. İçinde olan probiyotik sayesinde sindirim sistemi daha sağlıklı çalıştığı için enerji artışı da sağlanır. Vücuttaki enerjiyi artırmak için yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, su ve aşırı olmadan kahve tüketimi yapabilirsiniz. Ancak tüm bu faydalarının yanında yoğurtlu dut kürü aşırı tüketilirse sindirim sorunu, gaz ve mide rahatsızlığı da yaşayabilirsiniz. Yoğurtlu dut kürü yapılırken taze ve kaliteli dut olması, yoğurdun probiyotik içerikli olması, aşırı tüketilmemesi, başka bir sağlık problemi veya ilaç kullanımı varsa doktora danışılması önemlidir.