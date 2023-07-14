Her sabah demlediğiniz çay zehir üretiyor olabilir! Bu sırrı kimse bilmiyordu

Çayın yüksek sıcaklıkta ve uzun süre kaynatılmasının kansere yol açtığını söyleyen uzmanlar çayın hazırlanışına dikkat edilmesi gerektiğine değindi. Demlenen çayın ateş üzerinde uzun süre kalmaması gerektiğine dikkat çekilirken bütün hastalıkların nedeni olarak yorumlandı. İşte aşçıların bile sakladığı çay demleme püf noktası haberimizde.





ÇAY DEMLEME SIRLARI

-Çayın çökmesini bekleyin. Erken alındığında çayın tadı olmadığı gibi uzun bekletildiğinde ise tadı acı olur.

-Kaynar suyu çaya koymadan önce soğuk suyla çayın tozunu alın.

-Poşet çayın demlenmesi kısa olsada renginin kazanılması zordun.

-İyi demlenmiş bir çayın demi, bardağın çeyreği kadar eklendiğinde orta kıvamlı çay çıkar.

-İnce belli ya da küçük cam bardak kullanımında çayı soğutmadan tüketebilirsiniz.

-Çeşme suyundan ziyade içme suyu ile çay yapın.

-Çayı şekersiz için ve bitkinin aromasının alın.

-Seramik veya porselen demlik kullanın.