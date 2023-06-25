Her sabah içilen çaydaki büyük tehlike! Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz

Çay demlemek, basit gibi görünen bir işlem olsa da sağlık açısından oldukça önemlidir. Yanlış demlenen çaylar sağlığımızı tehdit edebilir ve lezzetini kaybedebilir. Günün her saatinde içilen çay, demleme yöntemlerine dikkat edilmesi gereken bir içecektir.

ÇAY DEMLEMENİN PÜF NOKTALARI





Çay demlerken sık yapılan bir hata, çay suyu henüz sıcakken üst demliğe konulmasıdır. Bu durumda çay rutubet alır ve bayatlar. Çayın taze ve lezzetli olması için demlikte çay suyu sıcakken çay eklenmemelidir.

Bir diğer hata ise çayın ardından kaynamış suyun eklenmesidir. Bu şekilde çayı demlemek yerine, çayı haşlamış oluruz. Doğru yöntem ise önce kaynamış suyun demliğe dökülmesi ve ardından çayın eklenmesidir.

Aşırı kaynar su kullanmak da çayın kalitesini etkileyen bir faktördür. Aşırı sıcak su, çayın içerisinde bakteri oluşumuna yol açabilir ve çayın tadının acılaşmasına neden olabilir. Bu nedenle kaynamış su yerine, kaynamamış su kullanmak daha sağlıklı bir tercihtir.

Çay demlerken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de yüksek ısıdan kaçınmaktır. Yüksek ısı, çayın içerdiği bileşiklerin zarar görmesine ve sağlık sorunlarına neden olabilir. Çayın orta ateşte demlenmesi tavsiye edilir. Ayrıca, dışarıda tüketilen ve yüksek ısıya maruz kalan bayat çaylardan kaçınılmalıdır.

Çayın doğru bir şekilde demlenmesi için ödüllü bir taktik olan "Önce su, sonra çay" yöntemi önerilmektedir. Bu yöntemde, önce kaynamış su demliğe dökülür ve ardından çay eklenir. Bu şekilde çayın lezzeti daha iyi olur ve çayın haşlanmasının önüne geçilir.

Demlenme süresi de çayın tadını etkileyen bir faktördür. Suyun kaynadıktan sonra ocağın altının kısılması ve 15-20 dakika beklenmesi önerilir. Demlenme süresini çok uzatmak çayın acılaşmasına neden olabilir.

Son olarak, suyun çok kaynar olması da çayın tadını kaçırabilir. Çayın lezzetli olması için suyun sıcaklığına dikkat etmek önemlidir.

Çay demlerken bu püf noktalarına dikkat ederek hem sağlığımızı koruyabilir hem de lezzetli bir çay içebiliriz.