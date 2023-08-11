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Her sabah yediğimiz bu besin kısır yapıyor! Sakın böyle yemeyin

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Her sabah yediğimiz bu besin kısır yapıyor! Sakın böyle yemeyin
Her sabah sofrada yer alan o besinin kısır yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Canan Karatay, sağlıklı beslenme açıklamalarından bulunurken o besin sofranızdan kaldırın uyarılarında bulundu.

Kalp sağlığı ve sağlıklı beslenmede önemli açıklamalarda bulunan Canan Karatay, milyonlarca vatandaşa önemli uyarılarda bulundu. Karatay 'Kısır Kalırsınız' ifadelerini kullanarak her sabah sofrada yer alan o besine değindi. Kahvaltıların olmazsa olmazı olan o üründe risk arttı.

Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinleri sudan geçirip sofraya koymanın yanlış olduğunun altını çizdi. Bilinçli yendiğinde pek çok sağlık sorununa fayda sağlayan zeytin, yanlış tüketimde ise zararlarının fazlasıyla çok olduğunu belirtti. Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzu peynir, zeytinin tuzunu suya koyarak çıkartılması kısırlığa yol açtığının altını çizdi.

zeytin zararı

Zeytinin yararları saymakla bitmezken doğru tüketilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Sindirimi kolaylaştıran zeytin, saç ve cilt bakımlarında besleyici özelliğe sahiptir. Uzun süre tok tutan zeytin, kalp sağlığını korurken vücut gelişiminde destek sağlar. 

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