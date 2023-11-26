Her yemek sonrası aynı senaryo! Şişkinliği, hazımsızlığı kesmek için bir de bu öneriyi dinleyin

Eğer sık ​​sık hazımsızlık, yemeklerden sonra şiddetli karın ağrısı ya da şişkinlik ve şişkinlik hissi gibi sorunlar yaşıyorsanız haberimizdeki pratik ve doğal yöntemler size yardımcı olabilir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, eğer bu sorun sıklıkla yaşanıyorsa, hemen bir doktora başvurmalı ve onun tavsiyelerine uymalısınız. Doktorunuzun izniyle aşağıdaki yöntemleri takviye olarak kullanabilirsiniz: Bu yöntemler tek tedavi olarak düşünülmemeli, unutulmamalı ve hemen başlanmalıdır.

Hazımsızlığa ne sebep olur?

Hazımsızlık, başta kötü beslenme alışkanlıkları olmak kaydıyla pek çok nedeni olabilen bir hastalıktır, ancak neyse ki çoğu durumlarda çözüm bulunabilir. Öncelikle hazımsızlığın nedenlerini tespit ederek ve bu nedenleri mümkün olduğunca ortadan kaldırarak hazımsızlıkla karşılaşma riskinizi en aza indirin. Sindirim sorunlarının yaygın olarak bilinen nedenleri şunlardır:

- Hızlı yemek yemek

- Çok fazla yemek

- Büyük bir lokmada yemek

- Yiyecekleri ağzınız tamamen açık bir şekilde çiğnenmemesi

- Yağlı veya baharatlı yiyeceklerin aşırı alımı

- Aşırı kafein alımı

- Asitli içecek tüketimi

- Domates ve portakal gibi yüksek asitli gıdaların aşırı alımı

- Haşlanmış bakliyatların haşlama suyunun kullanılması

- Çiğ sebze tüketimi

- Yemeklerden sonra egzersiz yapmak veya yürüyüş yapmak yerine uzanmak

- İçki ve sigara gibi zararlı alışkanlıkların sıklıkla tüketilmesi.





Hazımsızlık sorununa ne iyi gelir?

Hazımsızlığın nedenlerini öğrendikten sonra en önemli kısma geçelim ve hazımsızlığa ne iyi gelir ve nasıl tedavi edilir sorularının cevaplarını öğrenelim. Aşağıdaki bitkisel, doğal aynı zamanda da pratik çözümler kısa vadede mide semptomlarının hafifletilmesine ve sindirim sorunlarının daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Ancak alerjisi olan bir kişi varsa elbette bu yöntemleri denememeliler. Bu kişiler doktorlarının uygun gördüğü yöntemi kullanmalılar.

Rezene Çayı

Rezene çayı bağırsaklarda ve midede oluşan şişkinliği hızla giderir ve mide ekşimesi ve mide yanmasına karşı etkilidir. Bu da kısa süreli hazımsızlıklara faydalı olmasını sağlar. Evde rezene çayı hazırlamak çin aktarlardan alabileceğiniz kurutulmuş rezeneyi 1 çay kaşığı rezene ile 1,5 bardak suya karıştırıp 5 dakika kaynatmanız yeterlidir. Daha sonra süzüp afiyetle içebilirsiniz.

Tarçın Çayı

Mide kramplarına olumlu etkisi olan tarçın çayı, bu özelliğiyle açlığı bastırması sayesinde sindirim sorunlarına karşı geniş yelpazede etkilere sahiptir. Bu etkinin tadını çıkarmak için bir tarçın çubuğunu bir bardak kaynar suya koyun ve 10 dakika bekletin ve daha sonra tüketin.

Zencefil Çayı

Zencefil B6, C ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum, manganez, lif içerir ve tüm bu faydalı maddelerin etkisiyle birlikte mideyi kısa sürede rahatlatarak doğal rahatlama sağlamaktadır. Mide ağrısını hafifletir ve mide bulantısını giderir. Evde zencefil çayını hazırlamak için zencefil kökünü küçük parçalara bölüp kaynatıp hazırlanan suya ekleyip hazır olana kadar beklemeniz yeterlidir. İstenirse lezzeti arttırmak ve hazımsızlığa daha da güçlü bir çözüm oluşturmak için tarçın çubuğu ekleyebilirsiniz.

Karbonatlı Su

Alkali su olarak da bilinen karbonatlı su, midenizi kısa sürede sakinleştirmenin en pratik yollarından biridir. Kilo vermede sıklıkla tercih edilen bu yöntemin amacı mide asidi dengesini sağlamaktır. Bu sayede hazımsızlık sorunundan da kurtulabilirsiniz. Kullanmak için ise 1 litre oda sıcaklığında olan suya 2 veya 3 çay kaşığı karbonat ekleyin, karıştırın ve keyfini çıkarın.

Limonlu Su

Limon, vücudu toksinlerden temizleyen, sindirim sistemini rahatlatan, sindirim sorunlarını iyileştiren güçlü bir antioksidandır. Bu faydadan yararlanmak adına yarım taze limon suyunu bir bardak ılık suya sıkın, karıştırıp için.

Yeşil Çay

Yeşil çay, limon gibi, sindirim sistemini toksinlerden temizlemeye ve hazımsızlığı tedavi etmeye yardımcı olabilecek güçlü antioksidan özelliklere sahip doğal bir bileşiktir. Bunun için de yeşil çayı piyasadan hazır poşet çay olarak alıp demleyebilirsiniz ya da bir aktardan kuru olarak alıp evinizde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bir bardak kaynar suya 1 çay kaşığı eşil çay ekleyin, 8-10 dakika demlendirin, süzün ve içirin.

Nane Çayı

Ferahlatıcı etkileriyle bilinen nane, hazımsızlığa, mide bulantısına ve kusmaya yardımcı olabilir. Bu etkiyi elde etmek için ağzınızda birkaç taze nane yaprağını çiğnemeniz ya da kuru nane yaprakları ile nane çayı yapmanız yeterlidir.





Hazımsızlığı gidermek için ne yapabilirim?

Hazımsızlık için hızlı çözümlerden bahsetmiş olsak da, bu sorunu önlemek için beslenmenizde ve yaşam tarzınızda değişiklikler yaparak daha köklü çözümler bulabilirsiniz. Bu değişikliklerin neler olduğunu merak ediyorsanız hemen sizin için listeleyeceğiz.

Yiyecekler küçük porsiyonlarda tüketilmelidir.

Yiyeceklerinizi hemen yutmak yerine uzun süre çiğneyin.

Yemekler acele edilmeden yavaş yavaş yenilmelidir.

Kızarmış, baharatlı ve yağlı yiyeceklerin yerine sağlıklı yiyecekleri tercih etmelisiniz.

Düzenli olarak egzersiz yapmalı ve çok uzun süre hareketsiz olmaktan kaçınmalısınız.

Stresten mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın.

Bol su içmeyi unutmayın.

Aşırı miktarda kafein içeren çay, kahve gibi yiyecekleri ve içecekleri tüketmekten kaçının.

Benzer şekilde asitli içeceklerden, alkol, tütün gibi zararlı alışkanlıklardan da uzak durulmalıdır.

Çok dar giysiler giymekten kaçının ve özellikle karnınıza baskı yapmamaya dikkat edin.

Uyuduğunuzda başınızı hafifçe kaldırmaya çalışın ve bir yerine iki yastık kullanın.

Önemli not: Bütün bu öneriler aslında hazımsızlık nasıl giderilir, hazımsızlığa ne iyi gelir gibi soruların cevabını arayanlar için bilinen, doğal ve pratik çözümlerdir. Ancak şunu unutmamalısınız ki her vücut aynı değildir. Bir kişi için iyi olan çözüm bir başkası için iyi olmayabilir, hatta olumsuz etki yaratabilir. Bu nedenle bu solüsyonları kullanmadan önce doktorunuza danışmalı ve doktorunuzun uygun göreceği yöntemleri kullanmalısınız. Sağlığınızı göz ardı edemeyeceğinizi unutmayın.