Herkesin gizlediği o tarif: 1 tatlı kaşığı bile beyne direkt etki ediyor

Sağlıklı beslenmek isteyen insanlar internet üzerinden uzmanların önerilerini yakından takip ediyor. 1 tatlı kaşığı tüketince faydalarına inanamayacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 TATLI KAŞIĞI BİLE YETERLİ OLUYOR

Eğer daha güçlü bir beyne sahip olmak istiyorsanız 1 tatlı kaşığı kekiği düzenli tüketmeniz yeterli oluyor! Kekik genel olarak Akdeniz bölgesinde yetişen bir bitkidir. Taze ve kuru olarak tüketilen kekik yemeklerde de aroma vermesi için tercih edilir. Kekik içinde olan antioksidanlar sebebiyle beyin sağlığına ve hafızaya da iyi gelir. Kekik içinde olan karnosik asit beyin hücrelerini koruduğu için hafızanın güçlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kekik sinir sistemine de olumlu etki eder. Sinir sistemi sakinleştiği için stres azalır ve insanın uyku kalitesi de artar.





Düzenli uyumak ise hafıza güçlendirmek için önemli bir etkendir. Kekik çay olarak da tüketilebiliyor. Bir tatlı kaşığı kuru kekik kaynayan suya ekleyerek 5-10 dakika demlendirilir ve tüketilir. Kekik aynı zamanda iştah açar, sindirim kolaylaştırır, kurt düşürmeye yardımcı olur. Gaz ve idrar söktürmeye faydası olduğu için bağırsakları da yatıştırır. Ter ve balgam sökmeye de faydası olan kekik bakteri ve mantarlar sebebiyle oluşan hastalıklara iyi gelir. Kekiğin esansiyel yağ olarak kullanılması da önerilir. Kekik çayı cilt ve diğer yüzeylerin temizlenmesi için de kullanılır. Kekik içinde A vitamini bol miktarda bulundurduğu için görme seviyesini de artırmaya yardımcı olur. Soğuk algınlığı ve öksürük için çok iyi bir tedavi yöntemi olan kekik yağı boğaz ağrısının tedavi edilmesi için de sıklıkla tercih edilir.