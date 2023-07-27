HPV aşısına döviz kuru şoku: Yeni fiyatı dudak uçuklattı

Ücretsiz olması beklenen ancak hala yüksek fiyatlarda yapılan HPV aşılarına yine zam geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HPV AŞISI FİYATLARI ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca HPV aşısının ücretsiz olarak uygulanacağını söylemişti ancak aşı halen yüksek fiyatlarla uygulanmaya devam ediyor. Üç doz olarak uygulanan HPV aşısının tek dozu 2 bin 575 TL, toplam 7 bin 725 TL oldu. HPV aşısı rahim ağzı kanserinden ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyor. Eczacı Cem Kılınç HPV aşısının ücretsiz yapılması ile ilgili kampanya başlattıklarını ve kampanya başladığı dönemde aşının 695 TL olduğunu söyledi.





Kılınç konu ile ilgili şu sözleri söyledi; 'İnsanlar bu parayı nasıl ödeyecek diye düşünüyorduk, şimdi tek dozu 2 bin 575 TL'ye yükseldi. Hem erkek hem de kız çocukları erken yaşta bir aşı yaptıracaklar ve rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok kansere karşı koruyucu olacak. Bu aşı 100'den fazla ülkede ücretsiz yapılıyor. Sağlık Bakanı söz verdi ama sözler tutulmadı. Bakanı sözünün eri olmaya davet ediyoruz. Kendi imkanıyla aşı olanlar SGK'ya açtığı birçok davayı kazandı. Hukuk önünde de aşının ücretsiz olması gerektiği düşünülüyor. Dünya Sağlık Örgütü 2030 senesine kadar rahim ağzı kanserini bitirmek için çalışıyor. Halk sağlığını korumakla sorumlu olan Sağlık Bakanı bu durumu en baştan değerlendirmeli.'