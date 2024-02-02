İçmeden önce iki kez düşünün! İçtikçe hayatı kabusa çeviriyormuş

Kilo vermek isteyenler dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterirken düzenli ve egzersiz yapılması öneriliyor. Zayıflama çayları için sağlıklı ciddi anlamda tehdit etmektedir. Son dönemlerde obezite oranları korkuturken uzmanlar, zayıflama çayı haplarına karşı uyarı yapılıyor. Diyetisyen Yaşar Emre Ulushan, bu çayları tüketenler yoğun bakımlarda yatırılan çok hasta olduğu belirtildi.



Sosyal medya veya çevre önerilerinde etkenlerle kilo vermeye çalışıldığı belirtilirken uzmanlar ise ehil olmayan kişilerin önerilerinin dikkate alınmaması gerekir. Uzmanların dikkat çektiği zayıflama çayı, hapı gibi ürünlerin tüketilmemesi gerektiği bilgisi verildi. Diyetisyen Yaşar Emre Ulushan zayıflamak için sağlıklı yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek vatanşlara uyarılar yapıldı.



HASTALIKLAR ÇOĞALIYOR

Her gün televizyonlarda sosyal medya üzerinde karşımıza çıkarken polikinlere başvuru yapan hastaların hepsinin zayıflama çayı tükettiği öne sürülüyor. Hayati risk taşırken çaylar karaciğer enzimleri bozarken böbrek fonksiyonlarını bozarak hastalıkları çoğaltıyor. Zayıflamak için doktorlardan yardım almak en güzeli olurken hastane yatışların artığına değinildi.



SAĞLIKLI KİLO VERME ÖNERİLERİ

-Dengeli ve çeşitli beslenme öncelik olurken diyet sırasında sebze, meyve, tam tahıllar, protein kaynakları gerekir. İşlenmiş gıdalarda yüksek şekerden uzak durulması öneriliyor.

-Kalori alımına dikkat edilirken yediklerinizin miktarı önemlidir. Büyük porsiyonlar yerine daha küçük porsiyonlar yemek ve yavaş yemek gerekir.

-Haftada en az 150 dakika orta şiddetle aerobik aktivite ya da 75 dakika yoğun aerobik aktivite yapılır. Kilo vermek süreci desteklenir.

-Günde en az 8-10 bardak su içmek, metabolizmayı hızlandırabilir ve tokluk hissini artırabilir

-Yetersiz uyku ve yüksek stres seviyeleriyle aşırı yeme davranışlarına kilo alımına neden olacağından düzenli uyku şartı gereklidir.

-Ana öğünler arasında açlık hissi verilir. Taze meyve, yoğurt, kuruyemiş tüketmek sağlıklı olarak görülür.

-Sağlıklı kilo verme genellikle zaman aldığından sabır işidir. Diyet ve egzersiz planınıza bağlı kalarak uzun vadede güzel sonuçlar alınır.

-Gıda günlüğü tutmak ve fiziksel aktiviteyi takip etmek bu süreçte yardımcı olabilir.

