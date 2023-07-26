İçmesi zevkli ama ölüme götürüyor! Bu meyve sularını gördüğünüz yerde çöpe atın

Dikkat çeken bir araştırma, meyve sularının sağlığımıza zarar verdiğini ortaya koyuyor. Kişi başına düşen 11 litre meyve suyu tüketimi, erken ölüm riskimizi yüzde 35 artırıyor. Özellikle çocukların fazlasıyla tüketmesi nedeniyle, ailelerin hazır meyve suyu konusunda dikkatli olması gerekiyor. İşte detaylar...





MEYVE SULARI ÖLDÜRÜYOR

Araştırmaya göre, meyve suyunda bulunan şekerler oldukça zararlı ve bilimsel çalışmalar bunu doğruluyor. Meyvenin kendisi, meyve suyuna göre yüzde 35 daha az şeker içeriyor ve aynı zamanda lif sağlıyor. Bu da demek oluyor ki meyve suyu içmek, meyve yemekten daha fazla şeker almanıza neden oluyor. Şeker alımındaki bu artış oranı da yaklaşık yüzde 35.

Bu korkunç gerçek, meyve suyu tüketiminin aslında sağlığımıza pek de faydalı olmadığını açıkça gösteriyor. Aksine, fazla meyve suyu içmek erken ölüm riskimizi artırıyor ve sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu nedenle, özellikle çocukların meyve suyu tüketimine özen gösterilmesi gerekiyor. Aileler, çocukların sağlığı için hazır meyve sularını kontrollü bir şekilde sunmalı ve onların meyve yeme alışkanlıklarını teşvik etmelidir.

Araştırmalar, meyve suyu içmek ile meyve yemek arasında büyük bir fark olduğunu gösteriyor. Meyve suyu içtiğimizde, meyvenin içerdiği lifleri kaybediyoruz ve aşırı şeker alımıyla karşı karşıya kalıyoruz. Oysaki meyveyi tüketmek, doğal lif alımımızı artırırken şeker oranını düşük tutmamıza yardımcı oluyor.

Bu sonuçlar, toplumda meyve suyu tüketiminin yaygın olduğu ve sağlık açısından risk teşkil edebileceği gerçeğini vurguluyor. Meyve suyu tüketirken dikkatli olmak ve tercihen meyve yemeye özen göstermek, daha sağlıklı bir yaşam için önemlidir. Özellikle çocukların beslenmesinde bu bilinçle hareket edilmesi, gelecekte sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olacaktır. İşte diğer ayrıntılar...





Meyve suyu tüketimi konusunda bilinçlenmek ve doğal meyve tüketimine ağırlık vermek sağlık açısından önemlidir. Bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu bu korkunç gerçeği göz önünde bulundurarak, sağlığımız için doğru ve bilinçli beslenmeye özen göstermeliyiz.

Son dönemde meyve suyu tüketiminin yüksek olmasıyla ilgili tartışmalar ve uyarılar gündemde. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık meyve suyu tüketimi 10-11 litre seviyesinde ve bu rakamın ABD ve Avrupa ülkelerine göre oldukça düşük olduğu ifade ediliyor. Sanayi temsilcileri ise meyve suyu tüketiminin artırılması gerektiğini belirtiyor ve günlük bir bardak meyve suyunun ihtiyaçların önemli bir kısmını karşılayabileceğini savunuyor.

Ancak, korkutucu olan bir araştırma, meyve sularının fazla tüketiminin aslında zararlı olabileceğini ortaya koyuyor. Bu meyve suları, içerdikleri yüksek miktardaki şeker nedeniyle erken ölüm riskini artırabiliyor. Özellikle çocukların meyve suyu tüketimine dikkat etmeleri gerekiyor, çünkü bu fazla şeker alımı onların sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, Türkiye'de yıllık meyve suyu tüketiminin 1 milyar litre olduğu ve bu rakamın yetersiz olduğu ifade edilmişti. Kişi başına düşen meyve suyu tüketimi ABD ve Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça düşük görünüyor.

Meyve suyu sanayicileri, meyve suyu tüketimini artırmak için önerilerde bulunuyorlar. Gün içinde meyve tüketilememesi durumunda, her gün bir bardak meyve suyunun ihtiyaçların önemli bir kısmını karşılayabileceğini belirtiyorlar. Bu noktada önemli bir bilgi ise meyve suyunda koruyucu katkı maddesi bulunmadığıdır.

Ancak yapılan araştırmalar, meyve suyunda bulunan şekerin zararlı olduğunu gösteriyor. Meyve suyu yerine doğal meyve tüketmek, daha az şeker alımı sağlar ve lif alımını artırır. Meyve suyu içmek, lif kaybına ve fazla şeker alımına yol açabilir.

Tıp dünyasının yakından takip ettiği JAMA isimli bilimsel dergide 2019 yılında yapılan bir araştırmada, 6 yıl boyunca 45 yaşın üstünde 13 binin üzerinde yetişkinin izlendiği çalışmada meyve suları tüketenlerin yüzde 24 oranında erken ölüm riskine sahip olduğu tespit edildi. Gazlı içecekler tüketenlerde ise bu oran yüzde 11 olarak belirlendi. Bu sonuç, meyve suyu içmenin sağlıklı olduğu düşüncesini değiştiriyor ve içerdikleri yüksek miktardaki şekerin zararlı olduğunu gösteriyor.

Meyve suları, içerdikleri birçok vitamin ve mineralle kısa yoldan enerji almayı mümkün kılar. Ancak bu vitamin ve mineralleri meyvenin kendisini yiyerek de almak mümkündür. Ayrıca, meyve tüketildiğinde daha az meyve yemiz yeterli olabilir çünkü meyve suyundan yüzde 35 daha az şeker içerir ve lif alımını sağlar. Lifli besinler daha uzun süre tokluk hissi verdiği için daha sağlıklı bir seçenektir. Ayrıca, meyve suyu hızlı bir kan şekeri yükselmesine yol açarak insülin hormonunun hızlı bir şekilde artmasına ve daha hızlı acıkmaya neden olabilir. Bu durum sürekli olarak devam ederse, vücut insülinin etkisini yitirebilir ve tip 2 diyabet riski artar.

Çok şekerli besinlerin tüketilmesi, açlık ve tokluk sinyallerini bozabilir ve iştahın kontrolünü zorlaştırabilir. Bu nedenle çok şekerli besinler tüketen kişiler genellikle aşırı yemek yeme eğilimindedir ve kilolu olma riski artar. Ayrıca, fazla şeker tüketimi, kan damarlarında yağlanma ve iltihaplanmaya yol açarak kalp krizi ve felç gibi ciddi risklerin artmasına neden olabilir.

Sonuç olarak, meyve sularının içerdikleri yüksek miktardaki şeker nedeniyle zararlı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Sağlıklı bir beslenme için, meyve suyu yerine meyve tüketmek ve şekerli besinleri sınırlamak önemlidir.

Meyve suyu tüketiminin dengeli olması ve fazla miktarda içilmemesi önemlidir. Doğal meyve tüketmek, daha sağlıklı bir seçenek olabilir. Özellikle çocukların beslenmesinde meyve suyu tüketimine dikkat edilerek, sağlıklı bir yaşam için önlemler alınmalıdır.