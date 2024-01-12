İkisi de vücudun en pis yeri! İçinden çıkana inanamayacaksınız: Bağlantıları şaşırttı

Bağımsız bilim insanları, bireylerin günlük banyo alışkanlıkları esnasında genellikle göz ardı ettiği vücut bölgelerindeki bakteri çeşitliliğini araştırarak ilginç sonuçlara ulaştı. George Washington Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, sağlıklı kişilerin cilt mikrobiyomlarını inceleyerek, özellikle koltuk altı, kulak arkası ve göbek deliği gibi genellikle ihmal edilen bölgelerde farklı bakteri türlerinin bulunduğunu ortaya çıkardı.





Prof. Keith Crandall, özellikle "kulak arkasını, ayak parmaklarının arasını ve göbek deliğini yıka" öğüsüne vurgu yaparak, bu bölgelerin düzenli temizlenmediği durumlarda vücudun diğer bölgelerine göre farklı bakteri mikropları barındırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Araştırma kapsamında, 129 lisans ve yüksek lisans öğrencisinden alınan örneklerle, düzenli temizlenen ve ihmal edilen bölgelerdeki cilt mikrobiyomları karşılaştırıldı.





Elde edilen sonuçlar, düzenli olarak temizlenen bölgelerin daha çeşitli mikrobiyomlara sahip olduğunu ve potansiyel olarak daha sağlıklı bir mikrop koleksiyonunu içerdiğini ortaya koydu. Cilt mikrobiyomunun, yararlı ve zararlı mikroplardan oluşan bir denge olduğunu vurgulayan Prof. Crandall, bu denge kayarsa egzama veya sivilce gibi cilt hastalıklarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu araştırma, kişisel hijyen alışkanlıklarının cilt sağlığı üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.