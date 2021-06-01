İllerdeki vaka sayılarını gösteren risk haritası güncellendi!

Sağlık Bakanlığı tarafında hazırlanan ve haftalık olarak yayınlanan koronavirüs haritasının son hali Bakan Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. İllere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının gösterildiği koronavirüs haritasına göre vaka sayılarının azalma gösterdiği illerin Erzurum, Kastamonu, Tunceli, Kocaeli ve Samsun olduğu görüldü.

22 Mayıs ile 28 Mayıs tarihleri arasını gösteren vaka sayıları haritasında büyük şehirlere bakıldığında vaka oranlarının İstanbul'da 89,97 olduğu görülürken bu oranların Ankara'da 115,71 olarak İzmir'de de 47,74 olarak kaydedildiği anlaşıldı.