İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1431
ALTIN
526.001
DOLAR
8.5900
STERLİN
12.1721
EURO
10.4901
Koronavirüs geçirenler dikkat! Kalbe etkisi için uzmanından kritik uyarı..
Son Dakika
Koronavirüs geçirenler dikkat! Kalbe etkisi...
Eğitimde telafi uygulamaları Haziran ayında başlatılıyor!
Son Dakika
Eğitimde telafi uygulamaları Haziran ayında...
Instagram'a yeni gizlilik düzenlemesi geliyor!
Son Dakika
Instagram'a yeni gizlilik düzenlemesi geliyor!
Ekranlara dönmeye hazırlanan Mehmet Ali Erbil'in partneri kızı Yasmin Erbil olacak!
Son Dakika
Ekranlara dönmeye hazırlanan Mehmet Ali...

İllerdeki vaka sayılarını gösteren risk haritası güncellendi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka sayılarını gösteren koronavirüs haritasının son güncellenmiş halini paylaştı. 22 Mayıs ile 28 Mayıs arasını gösteren haritada İstanbul, Ankara ve İzmir'de görülen vaka sayıları ayrıca incelendi.

01 Haziran 2021 Salı 20:32
İllerdeki vaka sayılarını gösteren risk haritası güncellendi!
Takip Et:

Sağlık Bakanlığı tarafında hazırlanan ve haftalık olarak yayınlanan koronavirüs haritasının son hali Bakan Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. İllere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının gösterildiği koronavirüs haritasına göre vaka sayılarının azalma gösterdiği illerin Erzurum, Kastamonu, Tunceli, Kocaeli ve Samsun olduğu görüldü.


22 Mayıs ile 28 Mayıs tarihleri arasını gösteren vaka sayıları haritasında büyük şehirlere bakıldığında vaka oranlarının İstanbul'da 89,97 olduğu görülürken bu oranların Ankara'da 115,71 olarak İzmir'de de 47,74 olarak kaydedildiği anlaşıldı.


Son Güncelleme: 01.06.2021 20:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsRisk HaritasıIllerdeki Vaka Sayıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşılama çalışmaları hızlandırıldı, 12 milyon doz daha BioNTech aşısı geliyor!
Aşılama çalışmaları hızlandırıldı, 12 milyon doz daha BioNTech aşısı geliyor!
Koronavirüs hastalığı unutkanlık ve saç dökülmesi yapıyor! İşte araştırma sonuçları..
Koronavirüs hastalığı unutkanlık ve saç dökülmesi yapıyor! İşte araştırma sonuçları..
ABD'li profesörden şok eden uyarı! COVID-26 ve COVID-32'ye dikkat
ABD'li profesörden şok eden uyarı! COVID-26 ve COVID-32'ye dikkat
Avrupa, BioNTech aşısı 12-15 yaş arası gruba uygulanması için onay kararı verdi!
Avrupa, BioNTech aşısı 12-15 yaş arası gruba uygulanması için onay kararı verdi!
Yerli aşının Faz-2 evresi için 480 kişi aranıyor!
Yerli aşının Faz-2 evresi için 480 kişi aranıyor!
Koronavirüs geçirenler dikkat! Kalbe etkisi için uzmanından kritik uyarı..
Koronavirüs geçirenler dikkat! Kalbe etkisi için uzmanından kritik uyarı..

Popüler Haberler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.