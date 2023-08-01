İncir yedikten sonra bunu yapmayanlar üzülecek! Meğer tüm faydasını öyle topluyormuş
İncir yedikten sonra su içmek, incirin faydalarını arttırıyor. Bununla beraber uzmanlar, incir yedikten sorna kesinlikle bir bardak su içilmesi konusundaki öneme vurgu yapıyor. Şeker oranı olarak yüksek meyve olan incir, kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır.
İNCİRİN FAYDALARI
Potasyum açısından zengin besinlerin tüketilmesi önemli olurken en önemli besinlerden olurken incir, içerisinde bulundurduğu yüksek miktarda vitaminlerle kan basıncını dengeler.
-Metabolizmayı hızlandırır.
-Vücuda gerekli olan posa miktarı karşılanır.
-Daha hızlı yağ yakımı yakılır.
-Kilo vermeye yardımcı olur.
-Bağırsakları çalıştırır.
-C vitamini ve kalsiyum açısından zengindir.
-idrar yolu enfeksiyonunda doğal tedavi aracı olarak kullanılır.
-Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
-Mor renkli sebze ve meyve tüketmek, erken yaşlanmanın önüne geçilir.