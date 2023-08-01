İncir yedikten sonra bunu yapmayanlar üzülecek! Meğer tüm faydasını öyle topluyormuş

İnsan sağlığı için önemli olan incirin faydaları saymakla bitmiyor. Ağustos ve Eylül aylarında tüketilmesi tavsiye edilen incir, içerisinde ki faydaları ise A, E ve K vitamini açısından oldukça zengindir. İşte incir tüketilirken dikkat edilmesi gerekenler ve faydaları haberimizde.