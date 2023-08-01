  1. Anasayfa

  2. Sağlık

  3. İncir yedikten sonra bunu yapmayanlar üzülecek! Meğer tüm faydasını öyle topluyormuş

İncir yedikten sonra bunu yapmayanlar üzülecek! Meğer tüm faydasını öyle topluyormuş

Yayınlanma:
İncir yedikten sonra bunu yapmayanlar üzülecek! Meğer tüm faydasını öyle topluyormuş
İnsan sağlığı için önemli olan incirin faydaları saymakla bitmiyor. Ağustos ve Eylül aylarında tüketilmesi tavsiye edilen incir, içerisinde ki faydaları ise A, E ve K vitamini açısından oldukça zengindir. İşte incir tüketilirken dikkat edilmesi gerekenler ve faydaları haberimizde.

İncir yedikten sonra su içmek, incirin faydalarını arttırıyor. Bununla beraber uzmanlar, incir yedikten sorna kesinlikle bir bardak su içilmesi konusundaki öneme vurgu yapıyor. Şeker oranı olarak yüksek meyve olan incir, kan şekerini dengeler ve kan akışını hızlandırır.

İNCİRİN FAYDALARI

Potasyum açısından zengin besinlerin tüketilmesi önemli olurken en önemli besinlerden olurken incir, içerisinde bulundurduğu yüksek miktarda vitaminlerle kan basıncını dengeler.

incir faydaları

-Metabolizmayı hızlandırır.

-Vücuda gerekli olan posa miktarı karşılanır.

-Daha hızlı yağ yakımı yakılır.

-Kilo vermeye yardımcı olur.

-Bağırsakları çalıştırır.

-C vitamini ve kalsiyum açısından zengindir.

-idrar yolu enfeksiyonunda doğal tedavi aracı olarak kullanılır.

-Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

-Mor renkli sebze ve meyve tüketmek, erken yaşlanmanın önüne geçilir. 

Sağlık
Gençliği kozmetik ürünlerinde aramayın! Mucize maske cilt yaşınızı anında 5 yıl öne çekecek
Gençliği kozmetik ürünlerinde aramayın! Mucize maske cilt yaşınızı anında 5 yıl öne çekecek
Gece uykuda bu belirtiyi yaşayanlar doktora koşsun! Kanser kendini ilk böyle gösteriyor
Gece uykuda bu belirtiyi yaşayanlar doktora koşsun! Kanser kendini ilk böyle gösteriyor
Türk bilim insanından mucize buluş: Meme kanseri sütyen ile tespit edilebilecek
Türk bilim insanından mucize buluş: Meme kanseri sütyen ile tespit edilebilecek
Sevdiğimiz meyvelerdeki korkunç gerçek: Vitamin yerine zehir taşıyormuş
Sevdiğimiz meyvelerdeki korkunç gerçek: Vitamin yerine zehir taşıyormuş
Alzeheimer hastalığına aşı formülü: İyileşme sağlıyor
Alzeheimer hastalığına aşı formülü: İyileşme sağlıyor
Her sabah kahvaltıda bunu yiyen tığ gibi zayıflıyor! Lezzetiyle de damakları şenlendirecek
Her sabah kahvaltıda bunu yiyen tığ gibi zayıflıyor! Lezzetiyle de damakları şenlendirecek
Kum sinekleri tehlikesi başladı: Ölüme davetiye çıkarıyor
Kum sinekleri tehlikesi başladı: Ölüme davetiye çıkarıyor