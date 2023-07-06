İnsan beyni günden güne küçülüyor! Bilim insanları korkutan gerçeği açıkladı

Kaliforniya eyaletindeki Doğa Tarihi Müzesi'ndeki araştırmacılar, 50 bin yıllık iklim kayıtlarını ve insan kalıntılarını analiz ederek çevresel değişikliklerin insan beyni ve davranışı üzerindeki etkilerini inceledi.

Bilimsel dergi Brain, Behavior and Evolution'da yayımlanan araştırma sonuçları, insanların çevresel streslere nasıl tepki verdiği ve yeni koşullara nasıl uyum sağladığı konusunda önemli ipuçları sunuyor.

Araştırma makalesinde, küresel ısınma eğilimleri göz önüne alındığında, iklim değişikliğinin insan beyni boyutu ve sonuç olarak insan davranışı üzerindeki olası etkisinin anlaşılmasının büyük bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.

50 BİN YILDA İNSAN BEYNİ YÜZDE 10 KÜÇÜLDÜ





Çalışmada, 298 insan örneğinin beyin boyutu, küresel sıcaklık, nem ve yağış verileri kullanılarak son 50 bin yılda nasıl değiştiği incelendi.

Elde edilen veriler, ortalama beyin boyutunun daha ılıman iklim dönemlerinde, soğuyan hava dönemine kıyasla önemli ölçüde küçüldüğünü gösterdi.

Pleistosen dönemin son buzul çağı olarak bilinen ve yaklaşık 11 bin yıl önce sona eren dönemde, ortalama sıcaklıklar sürekli olarak düşerken, bugün halen devam eden Holosen döneminde ise ortalama sıcaklıklar sürekli olarak yükseldi.

Yapılan analiz, bu dalgalanmalı yıllar boyunca insanların beyinlerinin değişime uyum sağlamak için dönüştüğünü ortaya koydu.

Holosen dönemi boyunca ortalama beyin boyutunda yaklaşık %10,7 oranında bir küçülme meydana geldiği verilerle belirlendi.

Bu dönemde beyin boyutunun tam olarak neden küçüldüğü hala net değil.

Ancak araştırma ekibinin lideri Jeff Morgan Stibel'e göre, değişen ekosistemin avlanma alışkanlıklarını veya bitki örtüsündeki farklılıkları etkilediği gibi iklim dışı faktörler, örneğin teknolojideki gelişmeler, beynin boyutunu etkileyebilir.

Öte yandan, beynin küçülmesinin insanları fizyolojik açıdan nasıl etkilediği henüz tam olarak bilinmemektedir. Stibel, konuyla ilgili olarak şunları belirtiyor:

Bugün yaşayan insanlarda bile beyin hacminde meydana gelen küçük bir azalma, fizyolojimizi bir şekilde etkileyebilir. Ancak bu etkinin tam olarak nasıl olduğu henüz anlaşılmamıştır.