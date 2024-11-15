İşitme Kaybında Genetik Tedavi Umut Işığı Oluyor

İşitme Kayıpları İçin Genetik Tedavi İmkanları Gelişiyor

Miami Üniversitesi Klinik Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tekin, işitme kayıplarında genetik tedavi yönteminin hastalar için umut verici bir seçenek haline geldiğini vurguladı. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İç Kulak Hastalıklarında Preklinik, Klinik ve İnovatif Yaklaşımlar Multidisipliner Sempozyumu" sırasında açıklamalarda bulunan Tekin, doğuştan gelen işitme kayıplarının yüzde 50'sinden fazlasının genetik nedenler nedeniyle ortaya çıktığını belirtti.

Hayvan Deneylerinden İnsan Uygulamalarına Geçiş

Tekin, farklı hastalıklarda kullanılan gen tedavisinin işitme kaybı olan bireyler için de umut verdiğini belirtti. Başarıyla gerçekleştirilen hayvan deneylerinin ardından, tedavi yönteminin artık insanlarda da uygulanmaya başladığını ifade etti. "İşitme kaybı yaşayanlar için genetik tedavi bir umut olmaya başladı. Uzun zamandır üzerine çalışıyorduk ve bu yıl ilk olumlu örnekler alındı" dedi.

Genetik Tedavi Yöntemleri Üzerine Detaylar

Henüz çok küçük bir hasta grubunda etkili olan tedavinin, OTOF adı verilen belirli bir gen üzerinde yoğunlaştığını belirten Tekin, "Bu gen tüm işitme kayıplarının yüzde 5'ini oluşturuyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, gen tedavisi ile ilgili çalışmaların hızla geliştiğine dikkat çekerek, işitme kaybına neden olan diğer genlerle ilgili araştırmaların da başarıya ulaşmasını beklediğini ifade etti.

Gen Tedavisinin Çalışma Prensibi

Prof. Dr. Tekin, işitme kaybı yaşayan hastalarda çalışmayan ya da bozuk olan genin, bir virüs aracılığıyla kokleaya enjekte edildiğini açıkladı. Bu işlem sonrasında, yerleştirilen genin iç kulakta çalışmaya başlayarak bozuk genin yerini aldığını ve işlevini yerine getirdiğini sözlerine ekledi. "Çok çalışmalar var ancak henüz insanlar üzerinde başarılı olan tek bir gen var. Diğerleri ise şu an sadece fareler üzerindeki araştırmalarla sınırlı. Zaman içinde diğer genlerle yapılan çalışmaların da insanlarda uygulanacağına dair umut var" diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.