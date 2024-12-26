Isparta'da 13 Kilogramlık Kitle Başarıyla Çıkarıldı

Isparta'da, 68 yaşındaki Mustafa Tutam'ın karnından 13 kilogramlık dev bir kitle çıkarıldı. Hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi. Kentte yaşayan Tutam, halsizlik, bulantı ve karın şişkinliği şikayetleriyle Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu.

Tetkikler Sonrası Kitle Tespit Edildi

Hastanenin gerçekleştirdiği tetkikler neticesinde, Tutam'ın karnında büyük bir kitle olduğu belirlendi. Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alim Koşar ve ekibi tarafından yapılan ameliyatla, hastanın karnından 35-40 santimetre çapında kitle başarıyla çıkarıldı.

Riskli Ameliyat Başarıyla Gerçekleştirildi

Prof. Dr. Alim Koşar, kitleyi çıkarmanın oldukça zor ve riskli bir işlem olduğunu belirterek, "Tüm karnı dolduran, organlar ve damarlarla iç içe olan bir kitleydi. Organlara zarar vermeden ve ciddi kanama olmadan çıkarılması gerekiyordu. Bu tür cerrahiler, uzman ekipler gerektirir ve ciddi komplikasyon riski taşır," dedi.

Hasta Sağlığına Kavuştu

Kitle, başarılı bir operasyonla tamamen çıkarıldı; hiçbir parça bırakmadan sağlıklı bir şekilde ameliyat gerçekleştirildi. Sağlığına kavuşan Mustafa Tutam, ameliyat sonrası şikayetlerinin geçtiğini belirterek, kendisine yardımcı olan ekibe teşekkür etti.