İstanbul'da Kalp ve Damar Hastalıkları Medya Çalıştayı: Uzmanlar ve Basın Biraraya Geldi

İstanbul'da Kalp ve Damar Hastalıkları Medya Çalıştayı Düzenlendi

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ev sahipliğinde, kalp damar cerrahları ile basın mensuplarının bir araya geldiği "Kalp ve Damar Hastalıkları Medya Çalıştayı" İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlik, hastalık farkındalığını artırmak amacıyla "Sağlıkta Ortak Akıl" mottosuyla düzenlendi.

Açılışta medyanın önemi vurgulandı

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Murat Sargın, medyanın sağlık iletişimindeki rolüne dikkat çekti ve doğru bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığını ifade etti. Sargın, yıllık faaliyetlerine ilişkin veriler paylaşarak yılda 70-80 bin kalp ameliyatı yaptıklarını ve 3 milyon hastaya poliklinik hizmeti verdiklerini kaydetti.

Sargın, basının etkisine vurgu yaparak, bir haberin 70 milyon kişiye ulaşabildiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla sizlerin rolü çok önemli. Bizler ameliyathanede çok mutluyuz, bize göre dünyanın en güzel yeri ameliyathane ama ameliyathaneden çıktığımızda hem topluma ulaşmak hem de yanlış bilgiyle mücadele etmek çok zor."

Ortak akıl ve işbirliği çağrısı

Sargın, basın mensuplarıyla ortak akılla neler yapılabileceğini çalıştayda masaya yatıracaklarını vurguladı: "Biz içeride bir hastanın damarına baypas yapabiliyoruz, bunu da en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Ama dışarı çıktığımızda sizin bir cümleniz 70 milyona ulaşabiliyor. Dolayısıyla hem ülkemizin hem yakınlarımızın sağlığı hepimizin omuzlarında diye düşünüyoruz. Bunu biz tek başımıza yapamayız."

Açılışın ardından, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ile Doç. Dr. Murat Sargın, çalıştaya katılan sağlık muhabirleriyle fikir alışverişinde bulundu. Çalıştay süresince sağlık muhabirleri, haber yaparken karşılaştıkları zorlukları anlattı ve sağlık derneklerinin bu konularda medyaya nasıl yardımcı olması gerektiği tartışıldı.

