İstanbul'da Kalp ve Damar Hastalıkları Medya Çalıştayı: Uzmanlar ve Basın Biraraya Geldi

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda uzman cerrahlar ve basın, sağlık iletişimi ve yanlış bilgilerle mücadeleyi ele aldı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:59
İstanbul'da Kalp ve Damar Hastalıkları Medya Çalıştayı: Uzmanlar ve Basın Biraraya Geldi

İstanbul'da Kalp ve Damar Hastalıkları Medya Çalıştayı Düzenlendi

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ev sahipliğinde, kalp damar cerrahları ile basın mensuplarının bir araya geldiği "Kalp ve Damar Hastalıkları Medya Çalıştayı" İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkinlik, hastalık farkındalığını artırmak amacıyla "Sağlıkta Ortak Akıl" mottosuyla düzenlendi.

Açılışta medyanın önemi vurgulandı

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Murat Sargın, medyanın sağlık iletişimindeki rolüne dikkat çekti ve doğru bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığını ifade etti. Sargın, yıllık faaliyetlerine ilişkin veriler paylaşarak yılda 70-80 bin kalp ameliyatı yaptıklarını ve 3 milyon hastaya poliklinik hizmeti verdiklerini kaydetti.

Sargın, basının etkisine vurgu yaparak, bir haberin 70 milyon kişiye ulaşabildiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla sizlerin rolü çok önemli. Bizler ameliyathanede çok mutluyuz, bize göre dünyanın en güzel yeri ameliyathane ama ameliyathaneden çıktığımızda hem topluma ulaşmak hem de yanlış bilgiyle mücadele etmek çok zor."

Ortak akıl ve işbirliği çağrısı

Sargın, basın mensuplarıyla ortak akılla neler yapılabileceğini çalıştayda masaya yatıracaklarını vurguladı: "Biz içeride bir hastanın damarına baypas yapabiliyoruz, bunu da en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Ama dışarı çıktığımızda sizin bir cümleniz 70 milyona ulaşabiliyor. Dolayısıyla hem ülkemizin hem yakınlarımızın sağlığı hepimizin omuzlarında diye düşünüyoruz. Bunu biz tek başımıza yapamayız."

Açılışın ardından, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ile Doç. Dr. Murat Sargın, çalıştaya katılan sağlık muhabirleriyle fikir alışverişinde bulundu. Çalıştay süresince sağlık muhabirleri, haber yaparken karşılaştıkları zorlukları anlattı ve sağlık derneklerinin bu konularda medyaya nasıl yardımcı olması gerektiği tartışıldı.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ev sahipliğinde, kalp damar cerrahları ile basın...

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ev sahipliğinde, kalp damar cerrahları ile basın mensuplarının bir araya geldiği "Kalp ve Damar Hastalıkları Medya Çalıştayı" yapıldı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Murat Sargın (sağda) ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan (solda) programa katılarak konuşma yaptı.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ev sahipliğinde, kalp damar cerrahları ile basın...

İLGİLİ HABERLER

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Kalp ve Damar Hastalıkları Medya Çalıştayı: Uzmanlar ve Basın Biraraya Geldi
2
Saç dökülmesini bıçak gibi kesen yöntem! Dökülenleri bile geri çıkartacak
3
Yoğun Bakımda Oksijen Tedavisi: Hastaları Uyanık Tutacak Yenilikçi Proje Tescillendi
4
Böbrek Nakil Hastanesi'nde 2023'te 52 Nakil Gerçekleştirildi
5
Gazze Sağlık Bakanlığı: İlaç Yetersizliği 'Felaket' Boyutunda
6
Gazze: Aksa Şehitleri Hastanesi'nde Yoğunluk Hayat Tehdit Ediyor
7
Ege Üniversitesi'nde 14 Yıl Arayla Anne ve Kıza Kalp Nakli

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar