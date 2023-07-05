İstanbul'da salgın hastalık alarmı! Bakan Koca açıkladı: Vaka sayıları patladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve kızamık vakalarındaki artışa dikkat çekti. Özellikle İstanbul'da kızamık vakalarının patladığını belirten Bakan Koca, aşı uyarısı yaptı. Bakan, göç nedeniyle birçok ülkede kızamık vakalarının arttığına dikkat çekerek, Türkiye'deki durumun kontrol altında olduğunu ifade etti. İstanbul'da tespit edilen vakaların yüzde 86'sının olduğunu belirten Bakan Koca, vatandaşlara aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu. Ayrıca, yerli aşı üretimi konusunda da önemli gelişmeler olduğunu ve Hıfzıssıhha merkezinin tamamlanmasıyla yerli aşı üretiminin artacağını söyledi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gazetecilerin sorularını cevaplandırdı ve kızamık vakalarındaki artışa dikkat çekti. Özellikle İstanbul'da kızamık vakalarının büyük bir hızla yayıldığını belirten Bakan Koca, kamuoyunu uyardı ve aşılama konusuna vurgu yaptı. Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Koca, öncelikle 4 bin Suriyeli sağlık çalışanının istihdam edilmesiyle ilgili bir soruya yanıt verdi. Konunun son zamanlarda tekrar gündeme geldiğini ifade eden Koca, sözlerinin çarpıtıldığını ve iki yıl önce yapılan uluslararası bir toplantıda göç ve sağlık konusunda yapılan bir konuşmanın yanlış anlaşıldığını belirtti. Bakan, Türkiye'deki Göçmen Sağlığı Merkezleri'nde çalışanların maaşlarının Avrupa Birliği fonlarıyla karşılandığını ve bu merkezlerin özellikle Suriyeli göçmenlere hizmet verdiğini vurguladı. Suriyeli sağlık çalışanlarının geçici süreyle sözleşmeli olarak istihdam edildiğini ve Türkiye'nin kaynaklarından herhangi bir ücret ödenmediğini belirten Bakan Koca, ayrıca bu durumun Türkiye'nin üzerindeki yükü hafiflettiğini ve Avrupa Birliği fonlarıyla finanse edildiğini açıkladı.

Ayrıca yerli aşı üretimi konusuna da değinen Bakan Koca, Hıfzıssıhha Merkezi'nin inşaatının devam ettiğini ve tamamlandığında Türkiye'nin kullandığı aşıların yüzde 86'sının yerli üretim olacağını söyledi. Şu anda Hepatit-A, suçiçeği ve kuduz aşılarının teknoloji transferiyle yerlileştirildiğini ve önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Bakan Koca, Hıfzıssıhha Merkezi'nin devreye girmesiyle yerli aşı üretiminin daha da artacağını ve Türkiye'nin kendi aşılarını üretebileceğini vurguladı.

Kızamık vakalarındaki artış konusuna da açıklık getiren Bakan Koca, "bir salgın durumu söz konusu olmadığını ve vakaların kontrol altında olduğunu" ifade etti. Ancak özellikle İstanbul'da vakaların yüzde 86'sının tespit edildiğini belirten Bakan, filyasyon çalışmalarının sıkı bir şekilde yürütüldüğünü ve gerekli tedavilerin uygulandığını belirtti. Bakan Koca, göç nedeniyle birçok ülkede kızamık vakalarının arttığına dikkat çekerek, halkın aşılarını yaptırmalarını özellikle vurguladı. Aile hekimleri ve mobil sağlık ekipleri aracılığıyla yaygın aşılama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Bakan Koca, özellikle 9 ve 12 aylıkken yapılan ilk iki doz aşıya ek olarak 4 yaşında üçüncü bir doz aşı yapılmasının önemini vurguladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarıyla birlikte kızamık vakalarındaki artış ve aşılama konusu yeniden gündeme gelirken, halkın bilinçlendirilmesi ve aşıların düzenli olarak yapılması önem kazanmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların bu konuda aldığı önlemler ve yürüttüğü çalışmalar da takip edilmeye devam edilmektedir.