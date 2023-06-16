İstenmeyen tüylerden kurtulmak meğer bu kadar basitmiş! Bir tutam sürünce bir daha Çıkmıyor

Eskiden, insanlar istenmeyen tüylerinden kurtulmak için geleneksel yöntemlere başvururdu. Ancak şimdi birçok insan, pahalı kremler ve köpüklerle istenmeyen tüylerinden kurtulmak istiyor. Oysa bu tür ürünlere ihtiyaç duymadan tamamen doğal yöntemlerle istenmeyen tüylerden kurtulmak mümkün.

NOHUT KÜRÜ İLE TÜYLERE VEDA





Son zamanlarda ortaya çıkan bilgilere göre, nohut kullanarak istenmeyen tüylerden kurtulmak mümkün olduğu iddia ediliyor. Eskiden Rus kadınları, nohut yöntemini deneyerek istenmeyen tüylerinden kurtulmaya çalışırlardı. Nohut kürü sayesinde tüylerden kurtulmanın mümkün olduğu belirtiliyor.

Nohut kürünün tarifi şu şekildedir: 5 çorba kaşığı nohut unu, yarım limon suyu ve 1 çay kaşığı doğal yoğurdu bir kasede karıştırın. Karışımı yüzünüze uygulayın ve 20 dakika kadar bekletin. Karışım kuruduktan sonra havlu ile silin. Bu kürü haftada iki veya üç kez uygulayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, yumurta akı, mısır unu ve toz şekerle hazırlanan doğal bir tüy dökücü de kullanabilirsiniz. Yumurtanın akını sarısından ayırarak ayrı bir kaseye alın. İçine 1 yemek kaşığı mısır unu ve 1 yemek kaşığı toz şekeri ekleyerek karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı tüylerin olduğu bölgeye masaj yaparak uygulayın. Karışım kuruyup gerginlik hissedildiğinde ılık suyla temizleyin.

Ayrıca, tüylenmeyi azaltan bazı yiyeceklerin olduğu bilinmektedir. Örneğin, soya, vücuttaki östrojen seviyesini artırarak tüylenmeyi azaltır. Nane, testosteron seviyesini düşürerek tüylenmeyi azaltır. Ceviz, omega-3 yağ asitleri içerir ve tüylenmeyi önlemeye yardımcı olur. Zerdeçal ise vücuttaki androjen seviyesini düşürerek tüylenmeyi azaltır.

Doğal yöntemlerle istenmeyen tüylerden kurtulmak isteyenler, bu yöntemleri deneyebilir ve istedikleri sonuçları elde edebilirler. Ancak herhangi bir sağlık sorunu veya alerjiniz varsa, öncelikle bir uzmana danışmanız önemlidir.