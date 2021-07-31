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Jinekomastinin Günlük Yaşama Etkisi- Dr. Ekrem Keskin

31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:34
Jinekomastinin Günlük Yaşama Etkisi- Dr. Ekrem Keskin
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Jinekomastinin Günlük Yaşama Etkisi- Dr. Ekrem Keskin

Jinekomasti rahatsızlığı kişiye günlük hayatında oldukça fazla sıkıntı yaşatmaktadır. Kişinin özgüvenini alan ve saklanmasına neden olan bu rahatsızlık tedavi edilerek geçmektedir.

Belirli durumlarda kendiliğinden giden Jinekomasti hastalığı kişide görülen durumuna göre de tedavi ile geçmektedir. Jinekomasti hastalığı bazı kişilerde ağrı ve acıya neden olsa da herhangi bir zararı yoktur.

Jinekomasti Nedir?

Jinekomastidaha çok erkeklerde görülen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkta erkeklerin meme ve meme uçları istemsizce büyümektedir. Erkeklerde ve kadınlarda bulunan meme yapısı birbirine benzese de erkeklerin memesinde kadınların memesine göre az sayıda östrojen salgılanmamasıdır.

Jinekomastierkeklerde üç farklı zaman aralıklarında görülebilir. Bunlar yeni doğanlarda ergenlik çağına giren erkeklerde ve orta yaşlı yaşı ilerlemiş kişilerdedir.

Erkeklerde görülen Jinekomasti hastalığı ile kişi yüzmede denize girmede spor yapma gibi aktivitelerinde utanma duygusuna kapılabilir. Kişinin sosyal hayatını derinden etkilen Jinekomasti hastalığı kişide duruş bozukluklarını da beraberinde getirir.

Jinekomasti bazı kişilerde tek memede görülürken bazı kişilerde de iki memede birden gözlemlenebilir. Kişide görülen tek meme veya iki memedeki Jinekomasti rahatsızlığı beraberinde Jinekomasti fiyatlarıkonusunda etkilemektedir.

Jinekomasti Neden Oluşur?

Yeni doğan ve ergenlik yaşın ilerlemesi gibi sorunlar ile değişen hormonlar kişide Jinekomasti rahatsızlığını da beraberinde getirmektedir. Jinekomasti erkeklere görülen bir rahatsızlık olup kişinin sosyal hayatını bütünü ile etkilemektedir. Jinekomasti genelde erkeklerse bulunan testosteron hormonunun da ki yaşanan dalgalardan sonra meydana gelen bir rahatsızlıktır.

Testosteron hormonunun azalıp bununla beraber östrojen hormonun fazla salgılanması ile Jinekomasti meydana gelmektedir. Hormon değişikliklerinden sonra ise kişinin kullanmış olduğu bitkisel ürünler alkol ilaçlar gibi etkenlerde kişide Jinekomasti rahatsızlığına neden olmaktadır.

Bütün bu sorunlardan kurtulmak için kişi Jinekomasti ameliyatına başvurur. Kişinin cebine uygun Jinekomasti fiyatlarıile kişi tedavisini olup eski haline kavuşur.

Jinekomasti Sebepleri Nelerdir?

Jinekomasti yani erkeklerde görülen meme büyümesi genellikle hormonsaldeğişiklikler sonrası kişilerde gözlemlenebilir. Erkeklerde bulunan testeren hormonun azalıp östrojen hormonunun büyümesi ile kişilerde bu rahatsızlık kendini göstermektir. E

rkeklerde görülen Jinekomastinin sebepleri kişide görülen hormonsal değişikler ve kullanmış olduğu ilaç veya haplarda kişilerde Jinekomastirahatsızlığını beraberinde getirir.

Kadın hormonu olarak bilinen östrojen hormonu kadınların göğüs oluşumunu meydana getirirken yine kadınların fiziğinde ve vücudunda birçok yapısal farklılığı beraberinde getirir.

Bu östrojen hormonu ise erkeklerde çok az bir miktarda salgılanmaktadır. Fazla salgılandığı dönemlerde ise kişide Jinekomasti rahatsızlığı görülmektedir. Yeni doğan erkeklerde görülen bu rahatsızlık anne karnında annenin östrojen hormonunu fazla salgılaması ile meydana gelmektedir.

Ancak korkulacak bir şey olmayıp doğumdan iki veya üç hafta sonra Jinekomasti kendiliğinden geçmektedir.

Kendiliğinden geçen jinekomastiler haricinde birde ameliyat ile geçenler vardır. Kişiler ameliyatı olmaya karar verdikten sonra doktor ve jinekomasti fiyatlarıgöz önüne alınaraktedavi sürecine başlanır.

Jinekomasti İyileşme Süreci

Jinekomasti tedavisi sonrası kişinin iyileşme sürecinde bilmesi veya dikkat etmesi gereken unsurlar bulunmaktadır. Hasta bunlara dikkat ederek sağlıklı bir iyileşme dönemi geçirmiş olur. Jinekomasti ameliyatından sonra kişiler iki üç gün güzel bir şekilde dinlenmelidir.

Tedavi sonrası kişilerde kas ağrıları meydana gelebilir. Bununla beraber operasyon sonrasında kişilere verilen korsenin mutlaka takılması gerekir.

Kişi ameliyat olduğu bölgeye herhangi bir darbe almamalı ve verilen ilaçları en düzgün şekilde kullanmalıdır. Bu tedavi için Jinekomastifiyatları konusunda kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır.

Jinekomasti Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Jinekomasti yani meme büyüme hastalığı erkeklerde hormonsal ya da diğer etkenlerin sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık bazı durumlarda kendiliğinden geçse de bazen ameliyat gerektirebilir.

Ameliyat edildikten sonra eski normal görüntülerine kavuşan erkekler daha özgüvenli bir hâl alırlar. Jinekomasti ameliyatı kişinin bu sorununa bir çare olduğu gibi beraberinde birtakım riskleri bulunmaktadır.

Bunlar kişinin deri altında oluşan sıvı birikimi birtakım enfeksiyonlar olarak görülebilir. Bunları Jinekomasti ameliyatı olan kişi kendinde gördüğü zaman doktorunu bilgilendirmelidir.

Jinekomasti Ameliyat Fiyatları 2021

Kişilerin tedavisinin zorluğu ve süreci de Jinekomastifiyatlarıetkileyen faktörlerden olup doktor ve klinik seçimi defiyatlarıetkileyen önemli unsurlardandır. Jinekomastifiyatları kişilere uygulanan tedavi ve tedavinin yöntemine göre değişiklik göstermektedir.


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Jinekomasti Rahatsızlığı
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