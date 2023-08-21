Kabızlığı sona erdiren mucize karışım! 1 bardak içmek bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Beslenme uzmanı Hatice Nur Ege, TikTok hesabından bir video paylaştı. Ünlü diyetisyen paylaşımında bağırsakları bir motor gibi çalıştırarak tüm toksinleri dışarı atmasını sağlayan bir tarifi anlattı.

Hatice Nur Ege, videosunda "İki çay kaşığı karbonatı kaynar suyla karıştırın. İçme suyu ekleyin. Bunu sabahları aç karnına için." diyerek 1 saatte bağırsaklarınızı boşaltacak bir tarifin detaylarını aktardı.

1 SAATTE BAĞIRSAKLARI BOŞALTAN TARİF





2 çay kaşığı kabartma tozu

Biraz sıcak su ekleyin ve karıştırın.

Ardından içme suyu ekleyin. Sabahları aç karnına tüketin..