Kabızlığı sona erdiren mucize karışım! 1 bardak içmek bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
Yayınlanma:
Kabızlık problemi yaşayanlara müjdeli haber geldi. Diyetisyen Hatice Nur Ege, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bağırsakları çalıştıran tarifini açıkladı. 1 saatte içinizi boşaltacak yöntem...
Tiktok hesabından bağırsakları çalıştıracak tarifini yayınlayan diyetisyen Hatice Nur Ege, sabahları aç karnına tüketildiği takdirde içinizi boşaltacağını belirtti. İşte 1 saatte işe yarayacak mucizevi yöntem haberimizde.
BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRAN TARİF
2 tatlı kaşığı karbonatın üzerine biraz sıcak su ekleyip karıştırıyoruz. Devamında biraz içme suyu ekleyerek sabahları aç karnına tüketiyoruz.
Sağlık