  1. Anasayfa

  2. Sağlık

  3. Kabızlığı sona erdiren mucize karışım! 1 bardak içmek bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Kabızlığı sona erdiren mucize karışım! 1 bardak içmek bağırsakları motor gibi çalıştırıyor

Yayınlanma:
Kabızlığı sona erdiren mucize karışım! 1 bardak içmek bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
Kabızlık problemi yaşayanlara müjdeli haber geldi. Diyetisyen Hatice Nur Ege, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bağırsakları çalıştıran tarifini açıkladı. 1 saatte içinizi boşaltacak yöntem...

Tiktok hesabından bağırsakları çalıştıracak tarifini yayınlayan diyetisyen Hatice Nur Ege, sabahları aç karnına tüketildiği takdirde içinizi boşaltacağını belirtti. İşte 1 saatte işe yarayacak mucizevi yöntem haberimizde.

BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRAN TARİF

2 tatlı kaşığı karbonatın üzerine biraz sıcak su ekleyip karıştırıyoruz. Devamında biraz içme suyu ekleyerek sabahları aç karnına tüketiyoruz. 

bağırsak çalıştıran

Sağlık
Bakan Koca'dan flaş açıklama: 'Hayata geçirilmeli' diyerek duyurdu
Bakan Koca'dan flaş açıklama: 'Hayata geçirilmeli' diyerek duyurdu
Kabızlığı sona erdiren mucize karışım! 1 bardak içmek bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
Kabızlığı sona erdiren mucize karışım! 1 bardak içmek bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
Yaz aylarında vakalar patladı! Eğer bu belirtiyi görüyorsanız hemen doktora gidin
Yaz aylarında vakalar patladı! Eğer bu belirtiyi görüyorsanız hemen doktora gidin
Maskeleri, dezenfektanları hazırlayın! Adım adım Türkiye'ye yaklaştı
Maskeleri, dezenfektanları hazırlayın! Adım adım Türkiye'ye yaklaştı
Şifa deposu bu meyvenin kilosu 250 TL! Belkide adını ilk kez duyacaksınız
Şifa deposu bu meyvenin kilosu 250 TL! Belkide adını ilk kez duyacaksınız
100 kişiden 8'inde görülüyor: Ölümcül hastalıkta yeni buluş
100 kişiden 8'inde görülüyor: Ölümcül hastalıkta yeni buluş
Yaz aylarında vakalar patladı! Eğer bu belirtiyi görüyorsanız hemen doktora gidin
Yaz aylarında vakalar patladı! Eğer bu belirtiyi görüyorsanız hemen doktora gidin