Kadın çalışanlara kötü haber! Eğer bu meslekleri yapıyorsanız kanser olma olasılığınız çok yüksek: Uzmanlar o meslekleri açıkladı

Yapılan yeni bir çalışma, kadınlarda yumurtalık kanseri riskini artıran bazı meslekleri ortaya çıkardı. Bu mesleklerde çalışan kadınların yumurtalık kanserine yakalanma riskinin daha yüksek olduğu gözlemlendi. Kuaförler, güzellik uzmanları ve muhasebeciler, araştırmaya göre daha yüksek risk altında olan meslek grupları olarak belirlendi. Satış, perakende, giyim ve inşaat sektörlerinde çalışan kadınların da daha yüksek risk altında olabileceği belirtildi.



RİSKİN YÜKSEK OLDUĞU MESLEKLER





Occupational and Environmental Medicine adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, yumurtalık kanseri olan 491 Kanadalı kadınla bu hastalığa yakalanmamış 897 kadının verilerinin karşılaştırılmasıyla gerçekleştirildi. Araştırmacılar, iş yerinde maruz kalınan kimyasallar ve diğer etken faktörleri de değerlendirdi. Ancak araştırma sonuçlarının sınırlı olduğu ve daha fazla çalışmanın yapılması gerektiği vurgulandı.

Bilim insanları, riskin daha yüksek olduğu mesleklerde çalışanların, kozmetik talk, amonyak, hidrojen peroksit, saç tozu, sentetik lifler, polyester lifler, organik boyalar ve ağartıcılar gibi çeşitli kimyasallara maruz kalma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti.

Kuaförler, berberler ve güzellik uzmanlarının riskin üç kat daha yüksek olduğu görüldü. Muhasebecilik yapan kadınlarda 10 yıl boyunca hastalığa yakalanma olasılığının iki kat daha fazla olduğu tespit edildi. İnşaat işçilerinde ise risk neredeyse üç kat arttı. Satış elemanları arasında mağaza asistanları ve satış elemanlarının riski yüzde 45 artarken, kıyafet dikme veya düzenleme işiyle uğraşanlarda riskin yüzde 85 daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Bu çalışma, kadınlarda yumurtalık kanseriyle meslekler arasındaki bağlantıları ortaya koyması açısından önemli bir adımdır. Mesleklerin sağlık üzerindeki etkilerinin daha fazla araştırılması, risk faktörlerinin belirlenmesi ve önleyici tedbirlerin alınması önemlidir.