Kadınlar dikkat! Bu belirtiler varsa sakın peçete kullanmayın

Vajinal akıntıya yönelik yaygın yapılan hatalar ve olumsuz etkileri hakkında uzmanlar uyarıyor! Birçok kadının tercih ettiği peçete yöntemi, sağlık açısından ciddi risklere neden olabiliyor. Vajinanın doğal florasını koruyabilmek için vajina bölgesinin hava alması ve kimyasal ürünlerden uzak durması gerektiğine dikkat çekildi.



MANTAR OLUŞUMUNA DİKKAT





Uzmanlar, vajinal akıntının önüne geçmek için üretilmiş belirsiz ürünler yerine sadece duru su kullanılmasını ve bölgenin temizlenip kurulanmasını öneriyor. Ayrıca iç çamaşırının günlük değiştirilmesi ve pamuklu iç çamaşırlarının tercih edilmesi de önemli bir faktör. Nemli bir ortamda bakteri ve mantar oluşumunun artabileceği vurgulanırken, bu durumun cinsel hayatı da olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Sağlıklı bir genital hijyen için, vajinal akıntının nedenini ve kaynağını belirlemek için uzman doktora başvurmak, uygun temizlik yöntemleri konusunda bilgi almak ve hijyenik alışkanlıklara dikkat etmek gerekiyor. Sağlığınızı korumak ve cinsel yaşamınızı olumsuz etkileyecek riskleri önlemek için uzman tavsiyelerine dikkat etmek önemlidir.