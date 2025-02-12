DOLAR
36,1 -0,15%
EURO
37,45 -0,14%
ALTIN
3.344,38 0,3%
BITCOIN
3.483.340,48 -1,45%

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Açıldı: Depreme Dayanıklı ve Kesintisiz Sağlık Hizmeti

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, depreme dayanıklı yapısıyla 3 gün kesintisiz sağlık hizmeti sunacak kapasiteye sahip. Bakan Memişoğlu açılışta bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:14
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Açıldı: Depreme Dayanıklı ve Kesintisiz Sağlık Hizmeti

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Açılışı Gerçekleşti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yapımında ağır çelik yapı tekniği kullanıldığını belirten Memişoğlu, hastanenin depreme dayanıklı bir şekilde inşa edildiğini ifade etti.

Afet Durumlarında Kesintisiz Sağlık Hizmeti

Memişoğlu, "Afet durumlarında 3 gün boyunca herhangi bir yardım almaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahibiz" diyerek bölgedeki sağlık altyapısının gücünü vurguladı. Konuşmasında, Kahramanmaraş'ın depremler sonucunda ağır hasar aldığını hatırlatan Bakan, "Depremin üzerinden iki yıl geçtiğinde devletimiz de bu süreçte deprem bölgesini göz ardı etmedi," dedi.

Yeni Yatırımlar ve Tıbbi Donanım

Memişoğlu ayrıca, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep gibi illerde yapılan yeni hastaneler hakkında bilgi vererek, "Yıkılan hastanelerimizin yerine hızla yenilerini yapmaya başladık," dedi. Bugün açılışı yapılan 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, 86 poliklinik, 12 ameliyathane ve 81 yoğun bakım yatağı gibi modern tıbbi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Açılışa Yoğun Katılım

Açılış törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı. Bakan Memişoğlu, hastanenin hem Kahramanmaraşlılara hem de ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 6), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 5)...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 6), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 5), Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 6), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 5)...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 6), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 5), Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılış programına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Açıldı: Depreme Dayanıklı ve Kesintisiz Sağlık Hizmeti
2
Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail Hasta ve Yaralıların Çıkışını Engelliyor
3
27 Yıllık Sigara Tiryakisi, 8 Arkadaşına İlham Oldu!
4
Hitit Üniversitesi'nde Soğan Kabuğu ve Elma Atığından Yara Örtüsü Geliştirildi
5
Maske Kullanımı Üst Solunum Yolu Hastalıklarını Engelliyor
6
Çorum'da 3D Yazıcı ile Üretilen Kişiye Özel Kalça Protezi Ameliyatı Gerçekleştirildi
7
Sakarya'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor