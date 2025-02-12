Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Açıldı: Depreme Dayanıklı ve Kesintisiz Sağlık Hizmeti

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Açılışı Gerçekleşti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yapımında ağır çelik yapı tekniği kullanıldığını belirten Memişoğlu, hastanenin depreme dayanıklı bir şekilde inşa edildiğini ifade etti.

Afet Durumlarında Kesintisiz Sağlık Hizmeti

Memişoğlu, "Afet durumlarında 3 gün boyunca herhangi bir yardım almaksızın kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek kapasiteye sahibiz" diyerek bölgedeki sağlık altyapısının gücünü vurguladı. Konuşmasında, Kahramanmaraş'ın depremler sonucunda ağır hasar aldığını hatırlatan Bakan, "Depremin üzerinden iki yıl geçtiğinde devletimiz de bu süreçte deprem bölgesini göz ardı etmedi," dedi.

Yeni Yatırımlar ve Tıbbi Donanım

Memişoğlu ayrıca, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep gibi illerde yapılan yeni hastaneler hakkında bilgi vererek, "Yıkılan hastanelerimizin yerine hızla yenilerini yapmaya başladık," dedi. Bugün açılışı yapılan 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, 86 poliklinik, 12 ameliyathane ve 81 yoğun bakım yatağı gibi modern tıbbi özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Açılışa Yoğun Katılım

Açılış törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı. Bakan Memişoğlu, hastanenin hem Kahramanmaraşlılara hem de ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 6), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 5), Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılış programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sol 6), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 5), Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin açılış programına katıldı.