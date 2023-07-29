Kahvaltıda yapılan büyük hata ayyuka çıktı! Bu ikisini beraber yemek başınıza iş açıyor

Kahvaltı yaparken bu iki besin birlikte tüketiliyor ama yanlış olduğunu kimse bilmiyor! Doğrusunu bilseniz asla tüketmezdiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAHVALTIDA BU İKİSİNİ BERABER TÜKETMEYİN

Uzmanlar kahvaltıda herkesin tercih ettiği domates ve salatalık ikilisinin birlikte ne kadar zararlı olduğunu açıkladı. Uzmanlara göre domates ve salatalık uyumlu değildir çünkü iki besin mideye ulaştığı zaman fermantasyon yaşanır ve karın boşluğunda sindirim için salgılanan asit sindirim problemlerine sebep olur. Özellikle bu iki besini birlikte tüketmek midesi hassas olan insanlara sakıncalı. Domates ve salatalığın birlikte tüketilmesi hazımsızlık, şişkinlik, gaz, diğer rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Domatesin aç karnına tüketilmesi midesi hassas olan insanlara iyi gelmez. Mide asit seviyesi artar ve gastrit yaşanır.





Bu sebeple domatesi diğer yemeklerle tüketmek daha sağlıklıdır. Turunçgillerden olan portakal, mandalina gibi asit açısından zengin olan meyvelerin de sabahları aç karnına tüketilmemesi gerekir. Portakal suyu faydalı olsa da midesi hassas olan insanlara çok önerilmez. Özellikle aç karnına tüketilmesi asit seviyesini artıracağı için sindirim problemleri yaşanmasına sebep olur. Portakal suyu gibi içeceklerin ve turuncu meyvelerin yemeklerle tüketilmesi gerekir. Eğer domates ve salatalık doğru şekilde tüketilirse birçok faydası olabilir. Domatesin kızartma, sos, yemek, salatalar içinde yemeklerle birlikte tüketilmesi önerilir. Salatalığın da özellikle salatalarda ve meyve sularına eklenerek tüketilmesi öneriliyor. Domates ve salatalık birlikte tüketileceği zaman miktarının azaltılması gerekiyor, bir dilim domates ve birkaç dilim salatalık yeterli olacaktır. Domatesin aç karnına tüketilmemesi gerekmektedir. Turunçgiller gibi asit açısından zengin olan meyvelerin yemekle birlikte tüketilmesi gerekmektedir. Yemek sonrası tüketimi de sindirim sisteminin iyi çalışmasına yardımcı olabilir.