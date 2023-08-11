Kahvaltıların vazgeçilmezi meğer zehir saçıyormuş! Duyunca bir anda soğuyacaksınız

Her gün tüketilen ancak büyük zararları olan bir yiyeceğe dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, kahvaltının vazgeçilmez parçası zeytin hakkında uyarıda bulundu. Zeytinin yanlış tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Karatay, bu konuda şaşırtıcı bir açıklama yaptı. İşte detaylar...





İÇ HASTALIKLARI UZMANI KARATAY'DAN KAHVALTININ VAZGEÇİLMEZ ZEYTİNİ HAKKINDAKİ UYARISI

Farklı çeşitleriyle sofralarımızı süsleyen zeytin, özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak zeytinin sağlığımıza etkisi, doğru tüketimle fark yaratırken, yanlış kullanımında zarar verebiliyor.

Ünlü İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, zeytinleri sadece suda bekletip tüketmenin yanlış olduğunu ifade ediyor. Karatay'a göre, sağlıklı yağlarla, kristal kaya tuzlu peynir ve zeytin tüketmemek, onları suda bekletip tuzunu çıkartmak gibi adımlar sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Temizlik adına kimyasal ürünlerle yapılan işlemler, zeytine zarar verirken, vücudumuza da ciddi riskler getirebilir. İşte diğer ayrıntılar...





Zeytinin içeriğindeki antioksidanlar, kansere yol açan etkenleri ortadan kaldırmak için oldukça etkilidir. Ayrıca A ve E vitaminleri bakımından zengin olması, kanser hücrelerinin oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Zeytin, göz sağlığına da katkı sağlar; içerdiği A vitamini sayesinde görüşü netleştirirken, katarakt gibi göz hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Zeytinin faydaları sadece bununla sınırlı değil. Zeytin, kemik gelişimini destekleyen mineraller ve vitaminler içerir, çocukların sağlıklı büyümesine yardımcı olurken yaşlılarda kırık riskini azaltır. Antioksidan açısından da zengin olan zeytin, kalp hastalıkları ve kanser gibi kronik rahatsızlıkların oluşumunu engeller. Aynı zamanda beyin dokularını koruyarak bilişsel zayıflamayı önler ve sinir sistemi ile Alzheimer riskini azaltır.

Sonuç olarak, doğru tüketildiğinde zeytin sağlık için birçok fayda sağlayan besinlerden biridir. Ancak yanlış işlemlerle veya aşırı kimyasal kullanımıyla zeytinin içerdiği değerler zarar görebilir. Bu nedenle, doğal ve dengeli bir yaklaşımla zeytini tüketmek, sağlığımızı en iyi şekilde desteklememize yardımcı olur.

Zeytin, güçlü bir demir kaynağı olarak öne çıkar ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekleyerek dokulara oksijen taşınmasına yardımcı olur. Demir eksikliğinde vücut zayıflar, üşüme gibi sorunlar yaşanabilir. Aynı zamanda günlük enerjinin sağlanması ve bağışıklık sisteminin korunması için gereklidir.

Zeytin içinde bulunan E vitamini ve tekli doymamış yağ asitleri, sık tüketildiğinde serbest radikalleri nötralize ederek kolon kanseri riskini azaltabilir. Zeytinyağı, mide asidini düşürerek sindirim sistemi hastalıklarını engellemede rol oynayabilir.

Safra taşı oluşumunu önlemede de etkili olabilir. Lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzgün çalışmasına katkı sağlar.

Zeytin, kansızlık sorunuyla mücadele edenler için önerilen bir besindir. Kandaki demir seviyesini artırarak anemi rahatsızlığını hafifletebilir.

Zeytin, A, D, E ve K vitaminleri bakımından zengin bir yapıya sahiptir. Özellikle büyüme çağındaki çocukların sağlıklı vücut gelişimine destek olurken, kas ve kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, zeytin sağlık açısından önemli bir besindir. Demir sağlayarak doku oksijenini destekler, antioksidanlar sayesinde kanseri engellemede rol oynar, sindirim sistemini korur, safra taşı oluşumunu önler, kansızlıkla savaşır ve büyüme çağındaki çocukların gelişimine destek olur. Doğru ve dengeli bir şekilde tüketilerek bu faydaları elde etmek mümkündür.