Kahvaltıların vazgeçilmezi olan o besin böbreklerinizi iflas ettirebilir! Yerken iki kez düşüneceksiniz

Kahvaltının bir numaralı tercihi domatestir. Lezzeti ve ağızda bırakmış olduğu etki sebebiyle her sabah bolca tüketilir lakin sizin sağlığınızı da riske sokabilir.

Son zamanlarda uzmanlar, domatesin yanlış tüketildiğini tespit etmiş durumda. Özellikle de çiğ tüketilen domates, böbrekten bağırsağa kadar birçok organa tehdit oluşturmaktadır.





Çiğ Domates Tüketiminden Kaçının

Domates, içinde barındırmış olduğu oksalik asit nedeniyle böbrek sağlığını olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Sindirim bozukluklarına da yol açabilecek bu durum aşırı tüketimde ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı bir beslenme düzeyinde ise domates her türlü şifa olarak değerlendirilebilir. Sizler de domates tükettikten sonra mide sorunları ile baş başaysanız daha az tüketmeli ya da domatesi pişirerek yemelisiniz.