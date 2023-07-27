Kahvaltıyı bu saatte yapanlar yandı! Her an o hastalığın pençesine düşebilirsiniz

Eğer kahvaltı yapmak için bu saatleri tercih ediyorsanız çok yanlış yapıyorsunuz! Uzmanlar uyardı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAHVALTIYI BU SAATE BIRAKMAYIN

Uzmanlar kahvaltı saatleriyle ilgili önemli uyarılar yaptı. Güne erken başlamak sirkadyen ritim ve hormonal denge açısından çok fayda sağlıyor. Bu sebeple yalnızca insanın ne yediği değil ne zaman yediği de önem taşıyor. Uzman araştırmacılar biyolojik olarak kahvaltı yapmayı atlamanın glikoz ve lipid kontrolün yanında insülin seviyelerini de etkilediğini ve 22:00'den sonra yenilen akşam yemeklerinin risk artırdığını söylüyor.





Kahvaltıyı geç saatlerde yapmak ya da bu öğünü atlamak vücuttaki iştah metabolizmasını etkiliyor ve gün boyu kan şekeri dengesinde önemli rol oynuyor. Kahvaltı atlamak ya da geçiştirmek sağlıksız yemek seçme eğilimini artırıyor ve gün içinde daha fazla besin tüketiliyor. Bireylerin gün içinde tükettikleri öğünlerin hepsinin bir arada değerlendirilmesi önem taşıyor. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir beslenme planı ile birlikte klio verme sürecine katkı sağlayabilir ve hastalık risklerini azaltabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde International Journal of Epidemiology dergisinde yapılan araştırmaya göre 103 bin 312 kişi üstünde kahvaltı ve diyabet riskini araştırdı. Yedi senelik süreyle yapılan araştırmaya göre sabah 09:00'dan sonra kahvaltı yapan kişilerde sabah 08:00'den önce kahvaltı yapan kişilere göre tip 2 diyabet riskinin yüzde 59 arttığı öğrenildi.