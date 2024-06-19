Bist 100
10.471,32 0%
DOLAR
32,55 0,08%
EURO
35,13 0,13%
ALTIN
2.421,87 -0,05%

Kahve içtikten sonra bunu sakın yapmayın! Gerçeği duyunca inanamayacaksınız

Dişlerimizi fırçalamak sağlığımız için olmazsa olmaz. Ancak böyle zamanlarda dişlerinizi fırçalamak size zarar getirecek! İşte ünlü eczacıdan gelen öneriler...

Yayın Tarihi: 19.06.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 23:24
Kahve içtikten sonra bunu sakın yapmayın! Gerçeği duyunca inanamayacaksınız

Diş sağlığı, günlük hayatta sıklıkla göz ardı edilen ancak önemli bir konudur. Eczacı Müfit Karacabeyli, diş sağlığı konusunda dikkat edilmesi gereken iki önemli noktaya değinerek, halkı bilgilendirdi.

Karacabeyli'nin vurguladığı ilk konu, kustuktan sonra dişlerin fırçalanmaması gerektiği. Kusma sonrası mide sıvıları asidik bir yapıya sahip olduğundan, diş minesine zarar verebilir ve diş fırçalamak bu zararı artırabilir. Bu durumda, dişleri fırçalamadan önce en az 30 dakika beklemek, diş sağlığını korumak adına önemli bir adımdır.

dişlerinizi fırçalamayın

İkinci olarak, Karacabeyli kahve içtikten sonra da diş fırçalamamanın önemine dikkat çekiyor. Kahve, özellikle içine süt veya şeker eklenmişse asidik bir içecektir. Kahve içildikten hemen sonra diş fırçalamak, diş minesi üzerindeki asit erozyonunu artırabilir. Bu nedenle, kahve içtikten sonra da dişlerinizi fırçalamadan önce bir süre beklemeniz önerilir.

Eczacı Müfit Karacabeyli'nin bu uyarıları, günlük diş bakım alışkanlıklarımızı gözden geçirerek daha sağlıklı bir ağız hijyeni sağlamamıza yardımcı olabilir. Diş sağlığı, doğru bilgi ve alışkanlıklarla korunabilir ve gelecekte oluşabilecek sorunların önüne geçilebilir.

İLGİLİ HABERLER

Gram altın o tarihten sonra ok gibi fırlayacak! Altın almayanlar kuyumculara akın edecek

Gazi Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! En az lise mezunu olmak şart

Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat! Bunu yapana 1225 TL para iadesi yapılacak

Üniversiteye KPSS 50 puan ile personel alımı! Başvuru şartları açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor
2
1 tutam yoğurt üzerine ekleyen 80 yaşını görecek! Faydaları saymakla bitmiyor
3
Dünyadaki en sağlıksız gıda bulundu! Ağzınıza bile sürseniz bomba etkisi yaratıyor
4
Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Suyla karıştırınca pahalı kremlere meydan okuyor
5
Yoğurt yerken üzerine 2 kaşık ekleyin yeter! Tüm vücudunuz hastalıklardan arınacak
6
Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntemle beyaz saçlar kendi rengine dönecek
7
Ciltteki güneş lekelerine veda edin! 1 damlasıyla leke, iz ne varsa silip süpürüyor

En az ön lisans mezunu olanlar dikkat! KPSS 65 puanla memur alımı başlatıldı

Gazi Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! En az lise mezunu olmak şart

Kahve içtikten sonra bunu sakın yapmayın! Gerçeği duyunca inanamayacaksınız

100 bin TL nakde ihtiyacı olan koşsun! Uzun vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

32 gün bekleyene 11 bin 824 TL karşılıksız ödeme! Bankalar resmen çıldırdı

Gram altın o tarihten sonra ok gibi fırlayacak! Altın almayanlar kuyumculara akın edecek

Sadece 20 bin TL'ye arsa sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak'tan zararına arsa satışı

Üniversiteye KPSS 50 puan ile personel alımı! Başvuru şartları açıklandı

Bakanlık milyonların cebini yaktı! 150 TL yerine artık 1500 TL ödeyecekler

Kurban kesecekler aman dikkat! Kurbanı sakın ama sakın böyle kesmeyin: İşte nedeni...

En ucuz sıfır otomobilde zirve değişti! Fiat bayram öncesi son golünü attı!

Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar dikkat! Bunu yapana 1225 TL para iadesi yapılacak