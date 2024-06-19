Kahve içtikten sonra bunu sakın yapmayın! Gerçeği duyunca inanamayacaksınız

Diş sağlığı, günlük hayatta sıklıkla göz ardı edilen ancak önemli bir konudur. Eczacı Müfit Karacabeyli, diş sağlığı konusunda dikkat edilmesi gereken iki önemli noktaya değinerek, halkı bilgilendirdi.

Karacabeyli'nin vurguladığı ilk konu, kustuktan sonra dişlerin fırçalanmaması gerektiği. Kusma sonrası mide sıvıları asidik bir yapıya sahip olduğundan, diş minesine zarar verebilir ve diş fırçalamak bu zararı artırabilir. Bu durumda, dişleri fırçalamadan önce en az 30 dakika beklemek, diş sağlığını korumak adına önemli bir adımdır.





İkinci olarak, Karacabeyli kahve içtikten sonra da diş fırçalamamanın önemine dikkat çekiyor. Kahve, özellikle içine süt veya şeker eklenmişse asidik bir içecektir. Kahve içildikten hemen sonra diş fırçalamak, diş minesi üzerindeki asit erozyonunu artırabilir. Bu nedenle, kahve içtikten sonra da dişlerinizi fırçalamadan önce bir süre beklemeniz önerilir.

Eczacı Müfit Karacabeyli'nin bu uyarıları, günlük diş bakım alışkanlıklarımızı gözden geçirerek daha sağlıklı bir ağız hijyeni sağlamamıza yardımcı olabilir. Diş sağlığı, doğru bilgi ve alışkanlıklarla korunabilir ve gelecekte oluşabilecek sorunların önüne geçilebilir.