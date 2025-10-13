Kalbi 3 Kez Duran 74 Yaşındaki Hasta 'Literatürlük' Ameliyatla Hayata Döndü

İzmir'de 74 yaşındaki Muhammed Muhammed, aort kapağı değişimi, aort kökü genişletme ve 2 koroner baypası ile kalbi 3 kez durduktan sonra sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 11:39
Kalbi 3 Kez Duran 74 Yaşındaki Hasta 'Literatürlük' Ameliyatla Hayata Döndü

Kalbi 3 Kez Duran 74 Yaşındaki Hasta 'Literatürlük' Ameliyatla Hayata Döndü

İzmir'de nadir görülen operasyonla yaşam döndü

TEZCAN EKİZLER - İzmir'de, kalbi 3 kez duran 74 yaşındaki Muhammed Muhammed, aynı anda aort kapağı değişimi, aort kökünün genişletilmesi ve tıkalı 2 koroner damara baypas uygulanan 10 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.

Suriye'den iç savaş nedeniyle 12 yıl önce ailesiyle İzmir'e gelen Muhammed, son 6 ay içinde evinde 3 kez fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırıldığında her defasında duran kalbi müdahaleyle çalıştırıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene edilen hasta üzerinde yapılan tetkiklerde, SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Haydar Yaşa tarafından aort damarı kapağı ile aort kökünde darlık ve iki ana koroner damarda tıkanıklık tespit edildi.

Yaşa tarafından gerçekleştirilen ve ileri yaşı nedeniyle yüksek risk taşıyan yaklaşık 10 saat süren ameliyatta; aort kapağı değiştirildi, aort kökü genişletildi ve iki damara baypas yapıldı. Operasyonun ardından hasta yoğun bakımda 2 hafta kaldıktan sonra taburcu edildi.

Hasta Muhammed Muhammed, ameliyat sonrası kontroller için geldiği hastanede AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Yürürken kalbim duruyordu. 3 kere öldüm ben" diyerek, ameliyat sonrası daha rahat nefes alıp yürümeye başladığını, kendini çok daha iyi hissettiğini söyledi.

Prof. Dr. Haydar Yaşa, hastanın durumunu ve ameliyatın zorluklarını şu sözlerle anlattı: "3-4 santimetre olması gereken ana kapağın 0,7 santimetreye kadar daraldığını ve iki ana damarının da tamamen tıkalı olduğunu tespit ettik. Aort kökünü de genişlettik. O kadar dardı ki bir parmak geçemiyordu. 3-4 santim olması gereken çap son derece daralmıştı. Artı kapak da koyduk."

Yaşa, operasyonun riskine vurgu yaparak, "74 yaşındaki bir hastaya bir çizik bile atarsanız bu ölüm riski oluşturabilir. Ameliyatta hem aort damarı kapağını değiştirdik hem kapağı çok sıkı, dar olmasından dolayı aort köküne genişletme ameliyatı yaptık hem de iki damara baypas yaptık. Literatürlük bir vaka. Dünya çapında ses getirebilecek bir ameliyat. Sonucu da son derece iyi. Siz bu hastaları ameliyat edersiniz ama maalesef yüz güldürücü sonuç alabilmek çok zor. Bu hastamızda başarıldı."

Hastanın taburcu edildikten sonra yaşamına kaldığı yerden devam ettiği, düzenli kontrollerle sağlığının izlendiği bildirildi.

İzmir'de kalbi 3 kere duran 74 yaşındaki hasta, aynı anda aort damarı kapağının değiştirildiği...

İzmir'de kalbi 3 kere duran 74 yaşındaki hasta, aynı anda aort damarı kapağının değiştirildiği, aort damarı kökünün genişletildiği ve tıkalı 2 koroner damarın açıldığı ameliyatla iyileşti. Suriye'den iç savaş nedeniyle 12 yıl önce ailesiyle İzmir'e gelen Muhammed Muhammed (sağda), Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Haydar Yaşa (solda) muayene etti.

İzmir'de kalbi 3 kere duran 74 yaşındaki hasta, aynı anda aort damarı kapağının değiştirildiği...

İLGİLİ HABERLER

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze: Aksa Şehitleri Hastanesi'nde Yoğunluk Hayat Tehdit Ediyor
2
Yaşlılık lekeleriniz artık sizi ele vermeyecek! Bu kür ile berrak bir cilde kavuşacaksınız
3
Diyabeti durduruyor, hastalıklara karşı kalkan oluşturuyor!
4
KTÜ Farabi'de Kapalı Yöntemle 2,5 cm'lik 'Dev Anevrizma' Başarıyla Tedavi Edildi
5
Kalbi 3 Kez Duran 74 Yaşındaki Hasta 'Literatürlük' Ameliyatla Hayata Döndü
6
Adana'da kök hücre bağışına giden kadına "Bifenotipik Akut Lösemi" teşhisi
7
Egzersiz ve Beslenme Kan Pıhtılaşma Riskini Azaltıyor

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi