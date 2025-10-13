Kalbi 3 Kez Duran 74 Yaşındaki Hasta 'Literatürlük' Ameliyatla Hayata Döndü

İzmir'de nadir görülen operasyonla yaşam döndü

TEZCAN EKİZLER - İzmir'de, kalbi 3 kez duran 74 yaşındaki Muhammed Muhammed, aynı anda aort kapağı değişimi, aort kökünün genişletilmesi ve tıkalı 2 koroner damara baypas uygulanan 10 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu.

Suriye'den iç savaş nedeniyle 12 yıl önce ailesiyle İzmir'e gelen Muhammed, son 6 ay içinde evinde 3 kez fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırıldığında her defasında duran kalbi müdahaleyle çalıştırıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene edilen hasta üzerinde yapılan tetkiklerde, SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Haydar Yaşa tarafından aort damarı kapağı ile aort kökünde darlık ve iki ana koroner damarda tıkanıklık tespit edildi.

Yaşa tarafından gerçekleştirilen ve ileri yaşı nedeniyle yüksek risk taşıyan yaklaşık 10 saat süren ameliyatta; aort kapağı değiştirildi, aort kökü genişletildi ve iki damara baypas yapıldı. Operasyonun ardından hasta yoğun bakımda 2 hafta kaldıktan sonra taburcu edildi.

Hasta Muhammed Muhammed, ameliyat sonrası kontroller için geldiği hastanede AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Yürürken kalbim duruyordu. 3 kere öldüm ben" diyerek, ameliyat sonrası daha rahat nefes alıp yürümeye başladığını, kendini çok daha iyi hissettiğini söyledi.

Prof. Dr. Haydar Yaşa, hastanın durumunu ve ameliyatın zorluklarını şu sözlerle anlattı: "3-4 santimetre olması gereken ana kapağın 0,7 santimetreye kadar daraldığını ve iki ana damarının da tamamen tıkalı olduğunu tespit ettik. Aort kökünü de genişlettik. O kadar dardı ki bir parmak geçemiyordu. 3-4 santim olması gereken çap son derece daralmıştı. Artı kapak da koyduk."