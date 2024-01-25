Kalbini seven ondan uzak dursun! Hastalığı en çok o tetikliyor

Yapılan bir araştırmaya göre stres yaş grubu fark etmeksizin kalp hastalıklarına neden oluyor. Detaylar haberimizde…







STRES, KALP HASTALIKLARINI TETİKLİYOR! İŞTE ARAŞTIRMANIN DETAYLARI...

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, genç yaştan itibaren yüksek düzeyde strese maruz kalan kişilerin ilerleyen yaşlarda kalp hastalığına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yürütülen Çocuk Sağlığı Araştırmasına katılan, yaşları 13 ila 24 arasında olan 276 kişiden gelen verileri inceledi. Araştırmacılar katılımcıları stres düzeylerine göre dört gruba ayırdı: sürekli yüksek stres, zamanla azalan stres, zamanla artan stres ve sürekli olarak düşük stres.

Araştırmalar, yüksek stres seviyesine sahip kişilerin ilerleyen yaşlarda kilo aldığını, obezite riskinin arttığını ve dolayısıyla kalp hastalığına yakalandığını ortaya çıkardı. Ayrıca bu kişilerin yaşlandıkça kan damarı sağlıklarının bozulduğunu ve kan basınçlarının yükseldiğini de buldular. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olan Fanqi Guo konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, yaşamın erken döneminde koruyucu bir sağlık davranışı olarak stres yönetiminin önemini gösteriyor" dedi. Çalışma sonuçları Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde yayınlandı.