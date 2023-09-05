Kalıcı ojedeki büyük tehlike: Kanser olabilirsiniz

Kalıcı oje son dönemin modası haline geldi, ancak doktorlar bu trendin tehlikeli olabileceğini vurguluyorlar. Ankara Şehir Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Burcu Tuğrul, kalıcı oje uygulamalarının sağlık açısından risk taşıdığını belirtiyor ve özel günler dışında bu tür uygulamalardan kaçınılmasını tavsiye ediyor.

Kalıcı oje uygulamaları sırasında tırnağın içerisine enfeksiyon girmesi durumunda, tırnak 3-4 hafta boyunca kapalı kalır ve bu süre zarfında enfeksiyon gözle görünmez hale gelebilir. Ancak bu enfeksiyonlar belirli semptomlar vermezse, daha derinlere, hatta kemiğe kadar ilerleyebilir.

Doç. Dr. Tuğrul, kalıcı oje uygulamasının ardından 3-4 hafta sonra ojenin çıkarılmasıyla tırnaklarda ciddi sorunlar yaşanabileceğini söylüyor. Bu sorunlar arasında tırnakların kırılganlaşması, incelmesi ve kopması gibi durumlar bulunuyor. Tırnakların bu tür hasarları kendiliğinden onarması ise oldukça zor olabilir.

Bu nedenle, kalıcı oje uygulamasının sadece özel günler için tercih edilmesi ve uzun süreli kullanımdan kaçınılması tavsiye ediliyor. Estetik kaygılarla yapılan bu tür uygulamaların sağlık risklerine yol açabileceği unutulmamalıdır. Özellikle tırnak enfeksiyonlarına dikkat edilmesi ve belirtiler görüldüğünde hemen bir uzmana başvurulması önemlidir. Uzun vadede sağlığınızı riske atmamak için dikkatli olmak her zaman en iyi seçenektir. İşte detaylar...





KALICI OJE TEHLİKE SAÇIYOR

Son dönemde popüler hale gelen kalıcı oje trendi, görünüşte zararsız gibi görünse de doktorlar bu uygulamanın sağlık açısından risk taşıdığını vurguluyorlar. Ankara Şehir Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Burcu Tuğrul, kalıcı oje uygulamalarının sıkça yapılmasının önerilmediğini belirtiyor ve özellikle özel günler dışında bu tür uygulamalardan kaçınılması gerektiğini söylüyor.





Kalıcı oje işlemi sırasında ellerin ultraviyole ışınına maruz kaldığını ve bu ışınların cilde zarar verebileceğini belirten Tuğrul, uzun süreli ultraviyole maruziyetin ciltte güneş lekeleri ve elastikiyet kaybına yol açabileceğini ve hatta kansere neden olabileceğini vurguluyor.

Kalıcı oje uygulamalarının tırnağın yapısını da olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Tuğrul, bu uygulamanın ardından tırnakların kırılganlaşabileceğini, incelip kopabileceğini ve bu tür hasarların onarılmasının zor olabileceğini söylüyor. Bu nedenle, estetik kaygılarla kalıcı oje yaptırırken sağlık risklerini göz ardı etmemek gerekiyor.

Tuğrul, manikür sırasında tırnağın koruyucu tabakasını oluşturan kütikül kısmının alınmaması gerektiğini ve bu işlemin önemli olduğunu vurguluyor. Ayrıca tırnakların uzun süreli kullanımından kaçınılması, steril olmayan ürünler ve cihazlar kullanılmaması gerektiğini belirtiyor.

Tırnakların sağlıklı olup olmadığını kontrol etmek için belirli semptomlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Tuğrul, sağlıklı tırnağın kırılgan olmadığını, pürüzsüz ve renk değişimi olmadığını, tırnak ve deri arasında kalınlaşma olmadığını belirtiyor. Tırnaklarda herhangi bir ağrı, sızı veya akıntı gibi belirtiler görülüyorsa, bu durumun bir enfeksiyon belirtisi olabileceğini vurguluyor ve bu tür durumlarda bir dermatologa başvurmanın önemli olduğunu ifade ediyor.

Son olarak, ellerin uzun süre suda kalabileceği ev işleri gibi durumlarda eldiven kullanılmasını ve ellerin ve tırnakların güneşten korunmasının önemini vurguluyor. Geçici ojelerin de kimyasal içerdiğini ve tırnağa zarar verebileceğini belirterek, tırnaklara ara ara nefes aldırmanın önemli olduğunu ve sağlık ile güzellik arasındaki dengeyi korumanın gerektiğini ifade ediyor.