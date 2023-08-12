Kalp hastaları için ideal uyku şekli! Böyle yatmak hastalığı bertaraf ediyor

Kalp hastalarının en uygun uyku pozisyonunu merak edenler için uzman görüşleri paylaşıldı. Beslenme uzmanı Ali Ramazan'a göre, kalp rahatsızlıklarını iyileştiren uyku pozisyonu önemli bir konu. Kalp hastalarının en iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak için sol yan üstü pozisyonda uyumaları öneriliyor. Bu pozisyon, kalbin vücudun merkezine daha yakın olmasını sağlayarak kan dolaşımını ve oksijen akışını iyileştirebiliyor. Bu sayede kalp yükü azalırken, uyku kalitesi de artabiliyor.

Uzman görüşüne göre, kalp hastalarının uyku düzenine dikkat etmesi ve doğru pozisyonu seçmeleri sağlıkları açısından büyük önem taşıyor. Kalp hastalığı olan bireylerin sol yan üstü pozisyonunda uyumaları, uyku sırasında olumlu etkiler yaratabilir. Ancak, her bireyin sağlık durumu farklı olduğu için uyku pozisyonunu belirlerken doktor tavsiyesine başvurmak da önemlidir.

Kalp sağlığını korumak ve rahatsızlıkları hafifletmek isteyenler için bu uyku pozisyonunun faydalı olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte, genel sağlık durumunu ve bireysel ihtiyaçları dikkate almak, doğru uyku pozisyonunu seçerken önemlidir. Uyumadan önce bir uzmana danışmak ve önerilere uymak, kalp hastalarının daha iyi bir uyku deneyimi yaşamalarına yardımcı olabilir. İşte detaylar...





KALP SAĞLIĞINI UYGUN UYKU POZİSYONLARI

Independent Türkçe'nin haberine göre, kalp rahatsızlığı olanlar için sağ taraf yerine sol tarafta uyuma pozisyonunun daha iyi olabileceği belirtiliyor. Sağ tarafı daha rahat bulan bireylerin zorlamaması öneriliyor. Ayrıca, karın üstü uyuma pozisyonu omurga üzerinde stres oluşturabileceği için sağlıksız kabul ediliyor.

Uzmanlar, sırtüstü uyumanın omurgaya daha iyi gelebileceğini vurgularken, sağ tarafta uyumanın ise kalp sağlığına olumlu etkileri olduğunu ifade ediyor. Bu bilgiler ışığında, uyku pozisyonunun kalp hastalarının rahatsızlıklarını etkileyebileceği ve karın üstü uyumanın omurga sağlığına zararlı olabileceği anlaşılıyor. Uyku düzeni ve pozisyonu, bireylerin genel sağlık durumunu etkileyebileceği için uzman tavsiyelerine uygun şekilde belirlenmelidir. İşte diğer ayrıntılar...





Beslenme uzmanı Ali Ramazan'a göre, en iyi uyku pozisyonu sol yan üstü pozisyonudur. Sol tarafta uyumak, hamile kadınların kan akışını düzenler, kalp, fetüs, rahim ve böbrekler arasındaki kan dolaşımını iyileştirir. Ayrıca, bu pozisyon karaciğer baskısını azaltarak rahatlatıcı bir etki yaratabilir. Sol tarafta uyumak sırt üstü baskıyı da azaltır ve hamile kadınların tercihi olarak en uygun yol olarak öne çıkar.

Bu pozisyon aynı zamanda horlama, reflü, yüksek tansiyon veya sindirim problemleri yaşayan kişiler için de daha iyi olabilir. Genel olarak sol yan üstü uyku pozisyonu, sağlık sorunlarını hafifletebilir ve daha rahat bir uyku deneyimi sunabilir. Ancak her bireyin farklı sağlık ihtiyaçları olduğu unutulmamalı. Uyku pozisyonunu belirlerken kişisel sağlık durumu ve doktor önerileri göz önünde bulundurulmalıdır.