Kan depolarını fullüyor! İçindeki vitaminlerle kan seviyesini arşa çıkarıyor

Dünya çapında en sık görülen anemi türü olan demir eksikliği, kadınların %35'ini, erkeklerin ise %20'sini etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Hamilelerde bu oran %50'ye kadar çıkmaktadır. Siz de aynı sorundan dolayı neler tüketmeniz gerektiğini merak edip araştırıyorsanız işte demir seviyenizi yükseltecek o besinleri sizler için derledik. Detaylar haberimizde...







DEMİR DEPOLARINI TIKA BASA DOLDURUYOR! B1, B2, B6, B12 VE C VİTAMİNİ KAYNAĞI, KAN SEVİYESİNİ YÜKSELTİYOR

Vücudunuzun her zaman vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. Bu nedenle demir, bakır, fosfor, magnezyum içeren besinlerin yanı sıra B1, B2, B6, B12 ve C vitaminlerini tüketmek önemlidir. Özellikle anemi iseniz hemoglobin düzeyini yükselten besinleri tüketmeye başlayabilirsiniz.

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve hastalıklarla daha iyi mücadele edebilmek için sağlıklı beslenmek gerekir.

Dünya çapında yaygın bir sağlık sorunu olan anemi, düşük hemoglobin seviyelerinden kaynaklanır ve sıklıkla yorgunluk, saç dökülmesi, nefes darlığı ve iştahsızlık gibi zayıflatıcı semptomlara neden olur. Kırmızı kan hücrelerinde bulunan demire bağlı bir protein olan hemoglobin, oksijenin hayati organlara taşınmasında önemli bir rol oynar. Hemoglobin seviyeleri düştüğünde vücudun oksijen sağlama yeteneği de azalır ve bu da çeşitli yan etkilere neden olur.

En yaygın tür olan demir eksikliği anemisi, vücutta yeterli miktarda hemoglobin üretecek kadar demir bulunmadığında ortaya çıkar.

Bu eksiklik, hemoglobin sentezini engelleyerek hastalığı daha da kötüleştirir ve yorgunluk gibi semptomları şiddetlendirir.

Naturopati, anemiyle mücadelede önemli bir rol oynar ve demir düzeylerini artırmak ve genel sağlığı iyileştirmek için kapsamlı çözümler sunar.





PANCAR

Pancar, demir, bakır, fosfor, magnezyum ve B1, B2, B6, B12 ve C vitaminleri de dahil olmak üzere temel besin maddelerinin bolluğuyla bilinir. Bu besinler, kırmızı kan hücresi üretimini destekler ve hemoglobini artırır.

Pancarın faydalarından yararlanmak için bir bardak doğranmış pancarı pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın.

Suyu filtreleyin ve demir emilimini artırmaya yardımcı olan C vitamini içeriğini artırmak için bir kaşık limon suyu ekleyin. Bu besleyici pancar suyunu sabah rutininize dahil etmek size ferahlatıcı, demir açısından zengin bir gün yaşatabilir.





ISPANAK

Ispanak, özellikle kandaki folik asit eksikliğinin nedeni olduğunda anemiyi azaltmak için etkili bir ilaçtır. Yetersiz hemoglobin üretimi anemiye yol açabilir, ancak diyetinize ıspanak eklemek bu durumu hafifletmeye yardımcı olabilir. B12 vitamini, folik asit ve diğer temel besin maddeleri açısından zengin olan ıspanak, hemoglobin düzeylerini artırmak ve anemiyle mücadele etmek için doğal bir çözüm sunar.

Ispanağı günlük öğünlerinize düzenli olarak dahil ederek, onun faydalı etkilerini deneyimleyebilir ve genel sağlığınızı ve refahınızı destekleyebilirsiniz.

Theo Babina NM, “Moringa yaprakları önemli miktarda demir, magnezyum ve A ve C vitaminlerini içeren, besin açısından yoğun bir maddedir. Şaşırtıcı bir şekilde, sadece bir porsiyon moringa yaprağı ilave 28 mg sağlar. Ispanak yerine demir, hemoglobin seviyelerini arttırmak ve kırmızı kan hücresi sayısını arttırmak için mükemmel bir seçimdir. Diyetinize moringa yaprağı eklemek için 20 ila 25 yaprağı püre haline getirin ve bunları bir çay kaşığı jaggery tozuyla karıştırın. “Kahvaltı ile demir alımınızı etkili bir şekilde artırabilir ve genel sağlığınızı destekleyebilirsiniz.”





SİYAH SUSAM TOHUMLARI

Siyah susam tohumları anemisi olan insanlar için etkili bir ilaçtır. Kalsiyum, magnezyum ve demirle dolu olan bu minik tohumlar vücuttaki demir düzeyinin artmasında çok önemli bir rol oynuyor. Ayrıca susam tohumlarının tüketilmesi demir emilimine katkıda bulunarak kansızlığa karşı doğal bir ilaç olarak etkinliğini arttırır. Faydalarından yararlanmak için tohumları yarım bardak suda bir gece bekletin ve ertesi sabah tüketin.

Suyu depolamak ve içmek için bakır kapların kullanılması, demir içeriğinin arttırılması ve vücudun temel minerallerle doldurulması da dahil olmak üzere birçok sağlık faydası sağlayan eski bir uygulamadır.

Bakır kaplarda saklanan su, bakır iyonlarının suya nüfuz ederek ona faydalı özellikler kazandırdığı kinetochore etkisi adı verilen doğal bir süreçten geçer. Bakır damarlardan içme suyunun saç sağlığını iyileştirdiği ve saç dökülmesini önlediği de bilinmektedir. Suyunuzu bakır kaplarda saklayın ve bu geleneksel ilacın canlandırıcı etkilerinin tadını çıkarın.