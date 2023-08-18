Kansere 24 saatte dur deyin! Kanser hücrelerini şıp diye öldüren meyve bulundu

Son aşamalarına gelinen bilimsel araştırmalar, Avustralya'nın Kuzey Queensland yağmur ormanlarında yetişen bir meyvenin, kanseri kökten kurutmada inanılmaz bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

BU MEYVE KANSER HÜCRELERİNİ YOK EDİYOR





Bu mucizevi meyve, "Blushwood" adıyla anılan bir tropikal iklim meyvesi olarak bilinmektedir. Berghofer Tıbbi Araştırma Merkezi'nden Dr. Glen ve ekibinin yürüttüğü araştırma, Blushwood ağacının meyvesinin kanser hücrelerini etkili bir şekilde yok ettiğini ortaya çıkardı.

Bilim insanları, bu özel meyveden elde ettikleri bir enzim yardımıyla kanser tümörlerini hedef alarak yok etme başarısı elde ettiler. EBC-46 adı verilen bu ilaç, şu anda test aşamasında bulunuyor.

Araştırmaların öncü isimlerinden Dr. Glen, yaptığı çalışmalara ilişkin şu ifadeleri paylaşıyor: "Ön denemelerimizde, deneklere ilacı enjekte ettik. Enjeksiyondan beş dakika sonra, enjekte edilen bölgede morarma meydana geldi. Sadece 24 saat içinde, tümörün bulunduğu bölge tamamen siyaha döndü. Birkaç gün sonra bölgede kabuk oluştu. 1.5 hafta sonra kabuk kendiliğinden düştü ve tümör tamamen ortadan kayboldu."

Berghofer'ın resmi internet sitesine göre, EBC-46, farelerde, köpeklerde ve atlarda yapılan testlerde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Henüz hayvanlar üzerinde denenen laboratuvar testlerinde, tümörlü hayvanların %70'inde başarıyla tümörlerin yok edildiği belirtilmektedir.