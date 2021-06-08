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Kara mantar hastalığı belirtileri neler, tedavisi var mı, nasıl tedavi ediliyor?

Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla devam ederken bir yandan da bir diğer hastalık olan Kara Mantar hastalığı baş gösterdi. Hindistan ve Rusya'da görülmeye başlayan Kara Mantar hastalığı şu aralar en çok merak edilen konular arasına girdi. Kara mantar hastalığı belirtileri neler? Kara Mantar hastalığının tedavisi var mı? Kara mantar hastalığı nasıl tedavi ediliyor? İşte son gelen bilgiler.

08 Haziran 2021 Salı 16:27
Kara mantar hastalığı belirtileri neler, tedavisi var mı, nasıl tedavi ediliyor?
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Son zamanlarda gündemde en çok konuşulan hastalıkların başında gelen ve etkisini sınırlı da olsa sürdüren Kara Mantar hastalığı hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. Kara Mantar hastalığı bir enfeksiyon hastalığıdır. Hindistan ve Rusya'da görülmeye başlayan hastalık şu an için yayılma hızı oldukça yavaş.

Özellikle diyabetli hastalarda gözlemlenen Kara Mantar hastalığı Hindistan'da kontrol edilmeye başlandı ve siyah küf hastalığı olarak bililnen salgın izole edildi.


Bu hastalık burun ve gözü oldukça etkiliyor. Aynı zamanda solunum yollarını da etkileyen kara mantar hastalığı etkilenen bölgelerde siyah bir iz bırakmasıyla biliniyor. Tedavi olmayan hastalık enfekte olan kişiyi aniden öldürebilir. Tedavi ile enfekte olan hastaların ancak yarısı kurtuluyor.

Hastalık genellikle toprak, gübre, meyve ve sebzelerden insana geçiyor. Bunlarda bulunan Mukor küfüne temas sonucunda bulaşan hastalık bağışıklık sistemi çok düşük olan hastaları etkiliyor ve ölümlerine sebebiyet veriyor.

Kara Mantar hastalığına yakalanan kişlilerde mide bulantısı çift görme gözde şişme ve ağrı gibi belirtiler oluyor.

Hastalığın tedavisinde kullanılan yalnızca bir ilaç var. Enjektörle yapılan bu ilacın her bir dozu 48 dolar ve 8 hafta boyunca her gün yapılması gerekiyor.


Son Güncelleme: 08.06.2021 16:27
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Anahtar Kelimeler:
RusyaHindistanSalgınKara Mantar
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