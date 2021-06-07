Kara mantar hastalığı en çok kimleri etkiliyor?

Hindistan'da koronavirüs geçiren kişilerde görüldüğü söylenen kara mantar hastalığı devam ediyor. Kara mantar hastalığında şeker hastalarının ciddi risk altında olduğu açıklandı. Uzmanlar kara mantar hastalarının %60'ının gözlerinden bir veya her ikisini kaybettiklerini belirtti.

Şeker hastaları risk altında

Hindistan'da kısa sürede binlerce kişiye yayılan kara mantar hastalığı çevre ülkelerde de görülmeye başlandı. BBC verilerine göre hastalık, kovid-19 tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantılı. Uzmanlar özellikle diyabet hastalarının risk altında olduğunu belirtti.

Güçlü şekilde bağlantılı

Dr. David Denning açıklamasında 'Mukormikoz, zayıf kontrol edilen diyabetle güçlü bir şekilde bağlantılıdır.' sözlerini belirtti.

Hastalığın belirtlileri nelerdir?

Hastalığın belirtileri arasında yüzde şişlik ve siyah lezyonlar, enfeksiyon yer alıyor. Bazı kaynaklara göre göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da belirti olabileceği vurgulandı.

