Kara şimşeğin faydalarını duyunca müptelası olacaksınız! Yeşil mercimek hakkında bilinmeyen gerçekler ortaya çıktı

Sağlıklı beslenmek isteyen insanlar besinlerin faydalarını merakla araştırıyor. Yeşil mercimek uzmanlar tarafından en çok önerilen besinler arasında yer alıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YEŞİL MERCİMEĞİN FAYDALARI

Yeşil mercimek protein açısından epey zengin bir besindir. Vegan ve vejeteryan insanlar tarafından sık sık tercih edilen yeşil mercimek kırmızı et kadar protein sağlamaktadır. Aynı zamanda içinde olan vitamin ve mineraller sebebiyle kilo vermeye yardımcı olduğu için diyetlerde de sık sık tercih edilir. Bazı insanlar rahatsızlıkları ya da sevmemeleri sebebiyle kırmızı et tüketmiyor. Et tüketimi olmaması da protein eksikliği, demir eksikliği gibi sorunların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yeşil mercimek bu eksikleri tamamlayabilir!





Yeşil mercimek sindirim sistemi ve boşaltım sistemine epey fayda sağlıyor. Lif açısından zengin olan yeşil mercimek sindirimin kolaylaşmasını sağlıyor ve kabızlık sorunu ortadan kalkıyor. Aynı zamanda yeşil mercimek şekerin düşürülmesini sağlıyor ve kalp sağlığına da olumlu anlamda etki ediyor. Yeşil mercimek yüksek kolesterolü düşürürken damar tıkanıklığının önüne geçiyor. İçinde yoğun şekilde B vitamini olan yeşil mercimek sinir sistemine de iyi geliyor ve hormonların sağlıklı şekilde çalışmasına yardım ediyor. İçinde olan demir ve magnezyum sayesinde kansızlık giderilirken kırmızı kan hücre oluşumu sağlıyor. Aynı zamanda yeşil mercimek cilt ve saç sağlığına da iyi geliyor. Yeşil mercimeğin uzmanlar tarafından haftada bir tüketilmesi tavsiye ediliyor.