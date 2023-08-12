Karadeniz'de kene tehdidi günden güne artıyor

Karadeniz bölgesinde turizm sezonunun açılmasıyla birlikte turist akını da beraberinde geldi. Ancak bu artan göç hareketi, ne yazık ki kene ısırması vakalarında da bir artışa neden oldu. KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

EN AZ 15-20 VAKA GÖRÜLÜYOR





Prof. Dr. Yılmaz, 2002 yılında başlangıçta bilinmeyen "Gümüşhane sendromu" olarak adlandırılan KKKA hastalığının bölgede görüldüğünü belirtti. O dönemde vakaların daha ağır seyrettiğini ve ölüm vakalarının görüldüğünü ifade etti. 2008'e kadar vakaların devam ettiğini, ancak sonrasında tekrar artış trendinin gözlendiğini söyledi. Yoğun vakaların en az 15-20 arasında olduğunu ve genellikle ağır seyrettiğini belirtti.

Kene ısırmasının virüsün yayılmasına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Yılmaz, kırsal alanlarda dikkatli olunması gerektiğini ve kene çıkartma işleminin uzman yardımı veya doğru tekniklerle yapılması gerektiğini vurguladı.

Fındık hasadının başlamasıyla birlikte keneyle ilgili sıkça sorular aldıklarını belirten Yılmaz, KKKA virüsünün sahildeki keneler tarafından taşınmadığını, özellikle iç kesimlerdeki dağlık bölgelerde görüldüğünü söyledi. Hastalığın nisan-eylül ayları arasında daha yaygın olduğunu ve özellikle izin dönemlerinde seyahatle ilişkili vakaların görüldüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, halkın bu konuda bilinçlenmesinin önemine vurgu yaparak, tedbirlerin alınması ve dikkatli davranılmasının hastalığın yayılmasını engellemeye yardımcı olacağını sözlerine ekledi.