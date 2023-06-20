Karantina kararı geri döndü! Salgın hastalık alarmı verildi: Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Bartın ilinde şap hastalığı vakalarının artması üzerine karantina kararı alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, 2 ilçede bulunan toplam 90 köye hayvan giriş-çıkışlarının yasaklandığı belirtildi. Bu önlem, hastalığın yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak amacıyla alındı.

Abdipaşa ve Akçamescit hayvan pazarları da tedbirler kapsamında geçici olarak kapatıldı. Ayrıca, bölgede idari ve fenni tedbirlerin alındığı ve aşılama çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi. Tedbirlere uymayanlar hakkında 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacağı da bildirildi.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?





Şap hastalığı, hayvanlar arasında bulaşıcı olan viral bir hastalıktır. İşte şap hastalığıyla ilgili bazı temel bilgiler:

Şap hastalığı, geviş getiren hayvanlar arasında yaygın olarak görülen bir hastalıktır. En çok etkilenen hayvanlar arasında sığır, koyun, keçi ve domuz bulunur.

Hastalık, Foot-and-Mouth Disease (FMD) olarak da bilinir. Virüs, yüksek oranda bulaşıcıdır ve hızla yayılabilir.

Şap hastalığı, hayvanların ağız, burun, ayaklar ve meme bezlerinde yaralara neden olan bir enfeksiyondur. Hayvanların hareketlerini, beslenmelerini ve üreme yeteneklerini olumsuz etkiler.

Şap hastalığı, hayvancılık sektörü için büyük ekonomik kayıplara neden olabilir. Salgınlar hayvanların ölümüne, zayıflamasına, süt veriminin düşmesine ve et kalitesinin bozulmasına yol açabilir.

Hastalık, hava yoluyla, temasla, enfekte materyallerle ve hayvanlardan insanlara bulaşabilir. İnsanlar genellikle hastalığı taşıyıcı olarak aktaramazlar, ancak virüs insanlara bulaşabilir ve hafif semptomlara neden olabilir.

Şap hastalığına karşı aşılama ve karantina gibi önlemler alınabilir. Salgın durumunda, etkilenen bölgelerde hayvan hareketleri sınırlanır ve hastalığın yayılması engellenmeye çalışılır.