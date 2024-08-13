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Kayseri Valiliğinden Kaçak Sünnet Açıklaması

Kayseri'de kaçak sünnet sonucu cinsel organını kaybeden çocuk hakkında valilikten açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:30
Kayseri Valiliğinden Kaçak Sünnet Açıklaması

Kayseri Valiliği'nden Kaçak Sünnet Açıklaması

Kayseri Valiliği, 7 yaşındaki bir çocuğun "kaçak sünnet" sonucu cinsel organını kaybettiği iddiaları hakkında resmi bir açıklama yaptı.

İnceleme Başlatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, bazı ulusal basın ve sosyal medya platformlarında yer alan "Kaçak sünnet hayat kararttı" başlıklı haberle ilgili olarak derhal inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Kangren Komplikasyonu Gelişmiş

Yapılan açıklamada, Develi ilçesinde bulunan bir özel sağlık kabininde, H.Ç. isimli kamu görevlisi tarafından gerçekleştirilen sünnet işleminin ardından çocuğun kangren komplikasyonu yaşadığı belirtildi. Ailenin bu durum sonucunda Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurduğu aktarıldı.

Yetkisiz İşlem ve Soruşturma

Valilik, sünnetin yapıldığı özel sağlık kabininin yetkisiz işlem nedeniyle kapatıldığını ve H.Ç.'nin Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındığını kaydetti. Ayrıca, Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Adli ve idari tahkikata başlandığı, hastanın tedavisinin ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği ifade edildi.

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