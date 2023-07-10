KDV'nin yüzde 10'a çıkması ilaçları da etkiledi: Binlerce ilacın fiyatı değişiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla mal ve hizmetlerden alınan Katma Değer Vergisi (KDV) artırıldı. Bu kapsamda yüzde 8 KDV olan ilaçların oranları da yüzde 10'a çıkmış oldu. Yapılan açıklamalarda ise yaklaşık 15 bin ilacın fiyatının artacağı söylendi.

Tüm Eczacılar İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, mali takibin sağlanması için zaruri ürünlerde alınan KDV'nin sembolik değere indirilmesi gerektiğini söyledi.

"Sembolik değere indirgenmeli."





Nurten Saydan, konuyla ilgili açıklamasında yasal düzenlemelerin ilaçlarda katma değer vergisi oranını bugün itibarıyla yüzde 10'a çıkardığını hatırlattı. Saydan, yeni düzenlemelerin sadece SGK'lar için değil, halk ve eczacılar için de yük olacağını savunarak şu değerlendirmeleri yaptı:

"Finansal takibin sağlanması için hayati öneme sahip ürünlerde KDV'nin sembolik düzeye indirilmesi gerekiyor. İlaçlar insan sağlığı ve aynı zamanda da tedavisi için çok önemli bir ihtiyaç.. KDV'yi erteleyemeyecek veya ikame edemeyecek hiçbir ürün yok. Ülkemizin en büyük ilaç alıcısı olan devletimizin üzerindeki yük, maddi sıkıntı içindeki vatandaşlarımıza ödeyeceği pay ve mali yük nedeniyle ek bir yük getirecek ve o artış farka yansıyacaktır."

14 BİN 900 ÇEŞİT İLACA ZAM GELECEK

Nurten Saydan, “Artan bu KDV yükünden eczacılar ve SGK zarar görecek” diyor. Gelişmiş ülkeler bu durumu fark etmiş ve devlet vergi iadesi sisteminde ilaçlar gibi önemli ürünlere %0 veya %1 KDV oranında vergi uygulamaktadır." derken KDV oranı değiştiğinde 14 milyon 900 ilacın fiyatının yeniden artacağına işaret ederek, "Bu artışın ABD'den kaynaklanmadığını vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz" dedi.