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Kemik İliği Bağışıyla Kanseri Yenen Kübra İmrak, Sağlıklı Yaşam Tarzını Sporla Sürdürüyor

Kübra İmrak, kardeşinin kemik iliği bağışı sayesinde kanseri yenerek sporla sağlıklı yaşamına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 12:16
Kemik İliği Bağışıyla Kanseri Yenen Kübra İmrak, Sağlıklı Yaşam Tarzını Sporla Sürdürüyor

Edirne'de, kardeşinin kemik iliği bağışı ile kanseri yenen Kübra İmrak Günen (40), zorlu mücadele sürecini azmi ve kararlılığıyla geride bıraktı. İki çocuk annesi olan Günen, 34 yaşında akut lenfoblastik lösemi tanısı aldıktan sonra iyileşme yolculuğuna başladı.

Yaşama karşı olan umut ve pozitif bakış açısını koruyan Günen, tedavi sürecinde Trakya Üniversitesi Balkan Onkoloji Hastanesi ve İstanbul'daki özel bir hastaneden yardım aldı. Kardeşinin sağladığı kemik iliği bağışı ve ailesinin desteği ile kanseri yenmeyi başaran Günen, bu süreçteki azmiyle etrafındaki pek çok insana da örnek oluşturmaktadır.

Yaşam Tarzında Değişiklikler

Tedavi döneminde ilaç kullanımı nedeniyle aldığı yaklaşık 46 kiloyu spor yaparak veren Günen, sağlıklı yaşamını sürdürüyor. Sporun hayatının merkezinde olduğunu vurgulayan Günen, "Tedaviden sonra sporu hiç bırakmadım. Her gün spor yapıyor ve yediğime içtiğime dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.

Umudun Önemi

Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Günen, tedavi sürecinin hem psikolojik hem de fiziksel olarak ağır geçtiğini belirtirken, "Kemoterapinin hangi organlara zarar vereceğini düşünüyordum. Çok zorlu bir süreçti; ama destekleyen ailem, arkadaşlarım ve doktorlarım sayesinde hastalığı yendim" dedi.

Kanser hastalarına umudu kaybetmemeleri gerektiğini öneren Günen, "Yaşama sevincimi asla kaybetmedim. Kanseri yenmede %50 tedavi, %50'den fazlası ise umuttur. İlk başta aileme, 'gözyaşlarını dökebilirsiniz ama bundan sonra kimse benim yanımda ağlamayacak' demiştim" diye ekledi.

Destek ve Moral

Kübra İmrak Günen'in eşi Emrah Günen, kanseri yenmenin en önemli ilacının moral olduğunu vurguladı. Eşinin mücadeleci ruhunun bu süreçte büyük öneme sahip olduğunu belirten Emrah Günen, "Zor bir süreç geçirdik ama eşim hiçbir zaman umudunu kaybetmedi. Bu deneyim, hayata bakış açımızı değiştirdi" dedi.

Ayrıca, Günen'in kardeşi Uğurcan İmrak, kemik iliği bağışının tedavi sürecindeki kritik önemi üzerine konuştu. Kendi ablasının sağlık bulmasında katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu vurgulayan İmrak, "Kök hücre bağışında bulunmak çok önemli. İlik nakli, insanların sağlığını yeniden kazanmalarına yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

Edirne'de kardeşinin kemik iliği bağışıyla kanseri yenen Kübra İmrak Günen, zorlu süreçte...

Edirne'de kardeşinin kemik iliği bağışıyla kanseri yenen Kübra İmrak Günen, zorlu süreçte gösterdiği azimle çevresindekilere örnek oluyor. Günen, tedavi sürecinden bu yana spora devam ederek sağlıklı yaşam tarzını sürdürüyor.

Edirne'de kardeşinin kemik iliği bağışıyla kanseri yenen Kübra İmrak Günen, zorlu süreçte...

Edirne'de kardeşinin kemik iliği bağışıyla kanseri yenen Kübra İmrak Günen, zorlu süreçte gösterdiği azimle çevresindekilere örnek oluyor. Günen, tedavi sürecinden bu yana spora devam ederek sağlıklı yaşam tarzını sürdürüyor.

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