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Kemik Kanseri Teşhisi Konulan Çocuk, Diğer Bacağından Alınan Kemiğin Nakliyle Sağlığına Kavuştu

Gaziantep'te 11 yaşındaki Muhammet, kemik kanseri nedeniyle bacağı amputasyona uğramadı ve diğer bacağından alınan kemik nakliyle sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:24
Kemik Kanseri Teşhisi Konulan Çocuk, Diğer Bacağından Alınan Kemiğin Nakliyle Sağlığına Kavuştu

Gaziantep'te Kemik Kanseri Tedavisi: Amputasyona Rağmen Sağlığına Kavuştu

Gaziantep'te, futbol oynarken ayağında hissettiği ağrı ve şişlik nedeniyle hastaneye başvuran 11 yaşındaki Muhammet Fatih Yılmaz, kemik kanseri teşhisi ile karşılaştı. Yapılan muayene sonucunda, kemiğinde kötü huylu bir tümör olduğu belirlendi. İlk aşamada, tümörün alınması için bacağının ampute edilmesi önerildi. Fakat Muhammet'in ailesi, alternatif tedavi yöntemleri arayışına girdi.

Yeni Bir Umut: Kemik Nakli

Gaziantep Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümüne başvuran aile, burada yapılan geniş kapsamlı tetkikler neticesinde farklı bir tedavi imkanı öğrendi. İlgili uzmanlar, anestezi altında gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle kemik nakli uyguladı. Hastanın sağ bacağından alınan fibula kemiği ve damarı, kanserli kemiği çıkarıldıktan sonra yeniden birleştirildi.

Uzmanlardan Açıklamalar

Gaziantep Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Mehmet Yılmaz, "Biyolojik rekonstrüksiyon yöntemiyle tedavi gerçekleştirdik. Amputasyon kararı alınan birçok merkezdeki tedavi alternatiflerini göz ardı etmeden hastamızı kurtardık" diye konuştu. Plastik Cerrah Uzmanı Serkan Tokgönül ise, mikrocerrahi ekibiyle birlikte gerçekleştirilen 8 saatlik operasyon sonucunda Muhammet'in sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Futbol Sevgisiyle Dolu Bir Gelecek

Muhammet, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak futbol oynamayı çok istediğini söyledi: "Top oynarken ayağım çok ağrıyordu. İnşallah bundan sonra o ağrıyı hissetmeyeceğim. Bisiklet sürebileceğim ve arkadaşlarımla birlikte futbol oynayacağım. Okul turnuvalarında yer almak istiyorum."

Muhammet'in hikayesi, kemik kanserinin tedavisinde alternatif yöntemlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep'te ayağındaki şişlik ve ağrı nedeniyle başvurduğu hastanede kemik kanseri teşhisi...

Gaziantep'te ayağındaki şişlik ve ağrı nedeniyle başvurduğu hastanede kemik kanseri teşhisi konulan 11 yaşındaki Muhammet Fatih Yılmaz'ın ayağı, diğer bacağından gerçekleştirilen nakille ampute edilmekten kurtarıldı.

Gaziantep'te ayağındaki şişlik ve ağrı nedeniyle başvurduğu hastanede kemik kanseri teşhisi...

Gaziantep'te ayağındaki şişlik ve ağrı nedeniyle başvurduğu hastanede kemik kanseri teşhisi konulan 11 yaşındaki Muhammet Fatih Yılmaz'ın ayağı, diğer bacağından gerçekleştirilen nakille ampute edilmekten kurtarıldı.

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