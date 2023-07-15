Kenelere sakın temas etmeyin: Ölüm sayısı her geçen gün artıyor

Kene ile ilgili riskler yaz aylarında artıyor. Uzmanlar dikkat edilmesi gereken noktaları söyledi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KENEYE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği kene hastalıklarının yaz aylarında etkisini artırdığını söyledi ve kene tutunması olursa çıplak elle dokunmamak gerektiğini söyledi. Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre Sivas ilinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gören kişilerin farklı iki hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı ancak kurtarılamadığı öğrenildi.





Dernek yaptığı açıklamalarda şu sözlere yer verdi; 'Vücut araziden döndükten sonra kesinlikle kontrol edilmeli. Kene tutunması durumlarında çıplak elle dokunmadan eldiven ya da bez yardımıyla cilde yapıştığı yerden cımbız ya da penset aracılığıyla dik olarak çivi çıkarıyor gibi çıkarmak gerekiyor. Eğer çıkarılamıyorsa sağlık kuruluşuna gidilmeli. Kene tutunması sonrasında iki hafta içinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma, ishal gibi belirtiler olursa mutlaka hastaneye gidilmesi gerekiyor.'