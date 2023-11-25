Kilo almayı durduruyor, iştahı bıçak gibi kesiyor! Bir kez tüketen tüm gün tok kalacak

Hangi gıdalar iştahınızı bastırmaya yardımcı olabilir?

Kilo almanın ana nedeni iştahınızı kontrol edememektir. İştahını kontrol edemeyen kişiler yiyecek gördüklerinde şiddetli nöbetler geçirirler ve bu nöbetler sonucunda yedikleri yiyecek miktarını kontrol edemezler. Bu durumu önlemek için iştahınızı bastıran besinleri beslenmenize eklemeniz çok daha sağlıklıdır. Bu besinler içerdikleri vitaminler ve minerallerle sağlıklı beslenmeye katkıda bulunurken aynı zamanda iştahınızı bastırmaya da yardımcı olabilir. Bu yiyeceklerle ilgileniyorsanız ve bunları diyetinize dahil etmek istiyorsanız haberimizin detaylarına göz atın.

"İştah kesen elma"

ştahı artıran besinlerden biri olan elma, vitamin ve mineral bakımından zengin olduğundan sağlık açısından büyük faydaları vardır, iştahınızı doyurur ve aynı zamanda sağlığınızı korur. Elmanın içerdiği lif sayesinde midede tokluk hissini artıran elma ayrıca sindirim sisteminin normal çalışmasına da katkıda bulunur. Sindirimi diğer meyvelere göre daha uzun sürdüğü için kan şekerinin yükselişini yavaşlatarak kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Özellikle kan şekerini düzenleyebilmek adına almak istiyorsanız üzerine toz tarçını da serpmeyi unutmayın.





"Yağ bakımından zengin badem"

Badem, iştah açıcı bir madde olan pinoleik asit açısından zengindir ve kilo verme dönemlerinde sıklıkla atıştırmalık olarak tüketilen yiyeceklerden biridir. Badem daha uzun süre tok hissetmenize, iştahınızı düzenlemenize ve gereksiz kalori tüketmenizi engellemenize yardımcı olur. Badem, sağlıklı yaşam tarzına sahip insanlar tarafından özellikle atıştırma sırasında iştahı bastırmak için tüketilmeli ancak aynı zamanda içerdiği doğal yağlarla sindirim sisteminin düzenlenmesi durumuna yardımcı olmaktadır.

"Muz sporcular için vazgeçilmez bir meyvedir"

Potasyum oranı yüksek olan muz, insanın sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Potasyum kaynağı olan muz, lifli yapısıyla uzun süre tok kalmanızı sağlar. Atıştırmalıkların ve düşük karbonhidratlı tatlıların vazgeçilmezi olan muz, yediğiniz miktarı kontrol ederek iştahınızı da sakinleştirebilir. Kilo vermeye çalışan insanlar için atıştırmalıklar yerine muz yemek iştahı kontrol etmeye yardımcı olabilir ve aynı zamanda sağlıklı kilo kaybına da yardımcı olabilir.

"Sağlık deposu yulaf ezmesi"

Yulaf ezmesi, sağlıklı bir yaşam tarzı yaşayan insanlar için temel besin kaynaklarından biridir ve mükemmel bir iştah kesicidir. Yulaf ezmesi, lif açısından zengin olduğundan daha uzun süre tok kalmanıza ve sindirim sisteminizin düzenlenmesine yardımcı olur. Lif ve sağlıklı karbonhidrat içeren yulaf ezmesi aynı zamanda kişilerin enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Kan şekeri ve insülin seviyelerinin düzenli olarak korunmasına yardımcı olan yulaf ezmesini yeme alışkanlıklarınıza dahil etmek, sağlıklı olarak kilo vermenize ve iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olabilir. Şu anda kahvaltıda yulaf ezmesi yemek sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi uygulamalardan biridir.